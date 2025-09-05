  • Megjelenítés
Leküzdhetetlen problémával küzd az ukrán hadsereg, de van a történetben egy csavar
Leküzdhetetlen problémával küzd az ukrán hadsereg, de van a történetben egy csavar

A Military Watch Magazine arról írt, hogy Ukrajna továbbra sem tudja megoldani a hadseregben jelentkező létszámproblémákat.

Oroszország 2025-ban több területet is megszerzett Kelet-Ukrajnában, ezeket elsősorban annak tulajdonítják, hogy Kijev nem tud elegendő katonát a frontvonalra küldeni, így a túlerőben lévő oroszok képesek áttörni a védelmet. A lap szerint a másik gondot az jelenti, hogy az újonnan érkezők komoly képzési hiányosságokkal néznek szembe. Erre Vlagyimir Putyin orosz elnök is felhívta a figyelmet, azt állítva, hogy az ukrán fegyveres erők egyes egységeinek feltöltöttségi szintje mindössze 47-48 százalékos, bár ezt az állítást nem lehet megerősíteni. Azt a nyugati és az ukrán források is elismerik, hogy nincs minden rendben a létszámmal a harcoknál. Korábban Bogdan Krotevics, az Ukrán Nemzeti Gárda 12. dandárjának volt parancsnoka fejtette ki, hogy a hiányosság mellett a fáradtság is komoly probléma, ugyanis nem érkezik megfelelő időben a rotáció.

A frontvonalon lévő brigádok a szokásos létszámuk mindössze 30%-ával működnek. A szabályozások szerint általában képtelenek tartós harcra. Ennek ellenére ismételten támadásra, taktikai pozíciók visszaszerzésére és a pozíciók megtartására kapnak parancsot. Még csak hatékonyan sem tudják megvédeni magukat

– jelentette ki Krotevics augusztus végén.

A lap szerint a fő problémát egyértelműen a veszteségek nagysága jelenti, ír arról a meg nem erősített információról is, amely mintegy 1,7 millió főnyi halottat vagy eltűntet állít az ukrán oldalon. Ezt a számot egyébként Kijev kategorikusan elutasította, és orosz dezinformációnak minősítette. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kifejtette, hogy a valóság ettől merően eltérő:

az oroszoknak háromszor akkora veszteségei vannak, mint az ukránoknak.

Az kétségkívül megerősíthető, hogy az ukránok jelentős lemaradásban vannak az oroszok mögött a lészámot illetően, Moszkva éppen ezt a fölényét igyekszik kihasználni a frontvonalon. Arra azonban semmi sem utal, hogy az oroszok által bemondott veszteségszámra lenne bármilyen bizonyíték. A Kijevet sújtó létszámproblémák közismertek, ám erről hivatalos forrásból nem lehet tájékozódni, mivel nemzetbiztonsági információnak számít.

