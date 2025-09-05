  • Megjelenítés
Lesújtó kutatás érkezett a cukorhelyettesítőkről: éveket vehetnek el a várható élettartamból
Lesújtó kutatás érkezett a cukorhelyettesítőkről: éveket vehetnek el a várható élettartamból

Egy új kutatás szerint egyes mesterséges édesítőszerek hosszú távon károsíthatják az agyi funkciókat, különösen a cukorbetegek esetében - számolt be a Science Daily.

A Neurology orvosi folyóiratban 2025. szeptember 3-án megjelent tanulmány szerint bizonyos cukorhelyettesítők váratlan következményekkel járhatnak a hosszú távú agyi egészségre. A kutatás hét alacsony vagy nulla kalóriás édesítőszert vizsgált, és megállapította, hogy a legnagyobb mennyiségben fogyasztók gondolkodási és memóriakészségei gyorsabban romlottak, mint azoké, akik a legkevesebbet fogyasztották. A vizsgált mesterséges édesítőszerek az aszpartám, szacharin, aceszulfám-K, eritrit, xilit, szorbit és tagatóz voltak, amelyek főként ultrafeldolgozott élelmiszerekben találhatók, mint az ízesített vizek, üdítők, energiaitalok, joghurtok és alacsony kalóriatartalmú desszertek.

Az alacsony és nulla kalóriás édesítőszereket gyakran egészséges alternatívaként tekintik a cukorral szemben, azonban eredményeink azt sugallják, hogy bizonyos édesítőszerek idővel negatív hatással lehetnek az agyi egészségre

- nyilatkozta Claudia Kimie Suemoto, a São Pauló-i Egyetem kutatója.

A tanulmányban 12 772 brazil felnőtt vett részt, átlagosan 52 éves korral, akiket átlagosan nyolc évig követtek. A résztvevők a vizsgálat kezdetén kérdőíveket töltöttek ki étrendjükről, részletezve, mit ettek és ittak az elmúlt évben. A kutatók három csoportba osztották őket a fogyasztott mesterséges édesítőszerek mennyisége alapján. A legalacsonyabb csoport napi átlagosan 20 milligrammot (mg/nap), míg a legmagasabb csoport napi átlagosan 191 mg-ot fogyasztott. Az aszpartám esetében ez a mennyiség egy doboz diétás üdítőnek felel meg. A szorbit fogyasztása volt a legmagasabb, napi átlagosan 64 mg-mal.

A résztvevők kognitív teszteket végeztek a vizsgálat elején, közepén és végén, hogy nyomon kövessék a memória, a nyelvi és gondolkodási készségek változását.

A tesztek olyan területeket értékeltek, mint a verbális folyékonyság, a munkamemória, a szófelidézés és a feldolgozási sebesség. Figyelembe vettek más tényezőket is, így az életkort, nemet, a magas vérnyomást és szív- és érrendszeri betegségeket. A kutatók megállapították, hogy a legtöbb édesítőszert fogyasztók 62%-kal gyorsabb hanyatlást mutattak az általános gondolkodási és memóriakészségekben, mint a legkevesebbet fogyasztók.

Ez körülbelül 1,6 évnyi öregedésnek felel meg.

Életkor szerinti bontásban a 60 év alattiaknál, akik a legtöbb édesítőszert fogyasztották, gyorsabb hanyatlást figyeltek meg a verbális folyékonyságban és az általános kognitív képességekben. A 60 év felettieknél nem találtak ilyen összefüggést. Az eredmények azt is mutatták, hogy a kognitív hanyatlás és az édesítőszerek közötti kapcsolat erősebb volt a cukorbeteg résztvevőknél. Az egyes édesítőszereket vizsgálva az aszpartám, szacharin, aceszulfám-K, eritrit, szorbit és xilit fogyasztása összefüggésben állt a gyorsabb kognitív hanyatlással, különösen a memória területén. A tagatóz fogyasztása és a kognitív hanyatlás között nem találtak összefüggést. A tanulmány korlátai között szerepel, hogy nem minden mesterséges édesítőszert vizsgáltak, valamint az, hogy az étrenddel kapcsolatos információkat a résztvevők szolgáltatták, akik esetleg nem emlékeztek pontosan mindenre, amit fogyasztottak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

