Lesújtó kutatás érkezett a cukorhelyettesítőkről: éveket vehetnek el a várható élettartamból

A Neurology orvosi folyóiratban 2025. szeptember 3-án megjelent tanulmány szerint bizonyos cukorhelyettesítők váratlan következményekkel járhatnak a hosszú távú agyi egészségre. A kutatás hét alacsony vagy nulla kalóriás édesítőszert vizsgált, és megállapította, hogy a legnagyobb mennyiségben fogyasztók gondolkodási és memóriakészségei gyorsabban romlottak, mint azoké, akik a legkevesebbet fogyasztották. A vizsgált mesterséges édesítőszerek az aszpartám, szacharin, aceszulfám-K, eritrit, xilit, szorbit és tagatóz voltak, amelyek főként ultrafeldolgozott élelmiszerekben találhatók, mint az ízesített vizek, üdítők, energiaitalok, joghurtok és alacsony kalóriatartalmú desszertek.
Az alacsony és nulla kalóriás édesítőszereket gyakran egészséges alternatívaként tekintik a cukorral szemben, azonban eredményeink azt sugallják, hogy bizonyos édesítőszerek idővel negatív hatással lehetnek az agyi egészségre
- nyilatkozta Claudia Kimie Suemoto, a São Pauló-i Egyetem kutatója.
A tanulmányban 12 772 brazil felnőtt vett részt, átlagosan 52 éves korral, akiket átlagosan nyolc évig követtek. A résztvevők a vizsgálat kezdetén kérdőíveket töltöttek ki étrendjükről, részletezve, mit ettek és ittak az elmúlt évben. A kutatók három csoportba osztották őket a fogyasztott mesterséges édesítőszerek mennyisége alapján. A legalacsonyabb csoport napi átlagosan 20 milligrammot (mg/nap), míg a legmagasabb csoport napi átlagosan 191 mg-ot fogyasztott. Az aszpartám esetében ez a mennyiség egy doboz diétás üdítőnek felel meg. A szorbit fogyasztása volt a legmagasabb, napi átlagosan 64 mg-mal.
A résztvevők kognitív teszteket végeztek a vizsgálat elején, közepén és végén, hogy nyomon kövessék a memória, a nyelvi és gondolkodási készségek változását.
A tesztek olyan területeket értékeltek, mint a verbális folyékonyság, a munkamemória, a szófelidézés és a feldolgozási sebesség. Figyelembe vettek más tényezőket is, így az életkort, nemet, a magas vérnyomást és szív- és érrendszeri betegségeket. A kutatók megállapították, hogy a legtöbb édesítőszert fogyasztók 62%-kal gyorsabb hanyatlást mutattak az általános gondolkodási és memóriakészségekben, mint a legkevesebbet fogyasztók.
Ez körülbelül 1,6 évnyi öregedésnek felel meg.
Életkor szerinti bontásban a 60 év alattiaknál, akik a legtöbb édesítőszert fogyasztották, gyorsabb hanyatlást figyeltek meg a verbális folyékonyságban és az általános kognitív képességekben. A 60 év felettieknél nem találtak ilyen összefüggést. Az eredmények azt is mutatták, hogy a kognitív hanyatlás és az édesítőszerek közötti kapcsolat erősebb volt a cukorbeteg résztvevőknél. Az egyes édesítőszereket vizsgálva az aszpartám, szacharin, aceszulfám-K, eritrit, szorbit és xilit fogyasztása összefüggésben állt a gyorsabb kognitív hanyatlással, különösen a memória területén. A tagatóz fogyasztása és a kognitív hanyatlás között nem találtak összefüggést. A tanulmány korlátai között szerepel, hogy nem minden mesterséges édesítőszert vizsgáltak, valamint az, hogy az étrenddel kapcsolatos információkat a résztvevők szolgáltatták, akik esetleg nem emlékeztek pontosan mindenre, amit fogyasztottak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt vannak a részletek: 22 ezer katona gyakorolja egy Magyarország elleni támadás elhárítását
A honvédelmi miniszter jelentette be.
Rossz hírt közölt Nagy Márton a minimálbérről: elmaradhat a 13 százalékos emelés
De legalább 10 százalék most a terv.
Orbán Viktor egyik legfontosabb szövetségese váratlan bejelentést tett: „A háború nagyon hamarosan véget ér"
Peking után találkozott Zelenszkijjel.
Nagyobb támogatást kaphat az atomenergia Trumptól, mert az "amerikaibb"
A szél-és napenergia helyett.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Itt az újabb fordulat: lehet, hogy a hírszerzés is benne volt az Epstein-ügyben
Három ország neve hangzott el.
Kórházi kezelést igénylő mellékhatások: szigorú intézkedés jön a népszerű fogyasztószereknél
Súlyos problémák merültek fel a gyógyszertárakban készített gyógyszereknél.
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.