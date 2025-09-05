Méghogy megharagudott Trump Putyinra - Éppen most döntenék be a NATO keleti szárnyának védelmét

A Fehér Ház közleménye szerint a támogatások csökkentését "egyeztették" az európaiakkal, és összhangban van Trump elnök azon törekvésével, hogy Európa nagyobb felelősséget vállaljon saját védelméért.

Európa lépéseket tesz előre... Örülünk, hogy az európai szövetségesek több védelmi kezdeményezést vállalnak

- áll a nyilatkozatban.

A Pentagon vezetése ellentmondásos jelzéseket küldött az ügyben. Pete Hegseth védelmi miniszter júliusban találkozott a három balti ország vezetőivel, és méltatta védelmi kiadásaik növelését, miközben a minisztérium politikai részlege agresszívan törekszik bizonyos támogatási programok megszüntetésére.

A republikánus vezetésű Kongresszusban, ahol továbbra is erős a kétpárti támogatás a NATO és Ukrajna mellett, a képviselők értetlenül állnak a kormányzat terve előtt. Nem világos számukra, pontosan mennyi finanszírozást érint a döntés, és hogy a célba vett pénzek kapcsolódnak-e Ukrajnához.

David Baker, a Pentagon Európa- és NATO-politikáért felelős vezetője a múlt héten tájékoztatta az európai védelmi tisztviselőket a döntésről, amit a kormányzaton belüli prioritások változásával indokolt. Baker szorosan együttműködik Elbridge Colby Pentagon-politikai vezetővel, aki régóta érvel amellett, hogy

az Egyesült Államok nem tarthatja fenn jelenlegi európai támogatási szintjét, miközben megerősíti erőfeszítéseit Kína elrettentésére a Csendes-óceánon.

A felfüggesztendő programok között szerepel a Balti Biztonsági Kezdeményezés, amely katonai infrastruktúrára és kiképzésre biztosít forrásokat Észtország, Lettország és Litvánia számára. Bár ezek az országok GDP-arányosan a legtöbbet költik védelemre a NATO-n belül, viszonylag kis gazdaságuk miatt rendkívül fontos számukra az amerikai támogatás.

A döntés várhatóan ellenállást vált ki a Kongresszusban, ahol mindkét párt képviselői egyre inkább aggódnak amiatt, hogy a Trump-adminisztráció nem a törvényhozók által előírt módon költi el a pénzt. A Képviselőház és a Szenátus lépéseket tehet a programok védelmére a hamarosan szavazásra kerülő védelmi politikai törvényben.

