Megszólalt Oroszország erős embere: megfenyegette a NATO egyik hatalmát

Dmitrij Medvegyev korábban Oroszország elnöke volt, az ukrajnai háború óta pedig rendszeresen az erős kijelentéseivel kerül be a hírekbe.

A korábbi orosz elnök belengette, hogy Moszkva megváltoztatja a finnországi határ biztosításával kapcsolatos hozzáállását, mivel szomszédja belépett a NATO-ba. Az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke újságírók előtt mondott néhány szót, miközben egy ellenőrzőponton tartózkodott a határnál:

Ez az ő döntésük, ez az ő szuverén döntésük, természetesen, de lesznek következményei

– jelentette ki, utalva ezzel arra, hogy Helsinki és Moszkva kapcsolatai végzetesen megromolhatnak.

Mindez stratégiai irányváltást jelez a Kreml részéről, Medvegyev ki is emelte, hogy mindezt a régió biztonsági értékelésénél is figyelembe veszik. A kijelentés egyben azt is jelezheti, hogy Moszkva kész az eddigieknél nagyobb katonai jelenlétet biztosítani a finn határ mellé, ez 1340 kilométeren keresztül fut. A nyílt fenyegetéssel felérő mondatok nem jelentenek újdonságot, az észak-európai ország 2023 tavaszán csatlakozott a NATO-hoz, az oroszok pedig már régebb óta elkezdték a bázisok megerősítését és új támaszpontok építését a határ menti térségben.

