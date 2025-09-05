  • Megjelenítés
Megtette a hatását Trump fenyegetése? - Itt a bejelentés az olajhatalomtól
Globál

Megtette a hatását Trump fenyegetése? - Itt a bejelentés az olajhatalomtól

MTI
Venezuelában nincsenek kokaültetvények vagy droglaboratóriumok, és a kábítószer-tranzit az országon keresztül hamarosan teljesen megszűnik - jelentette be Nicolás Maduro venezuelai elnök a Venezolana de Televisión televíziós csatornán csütörtökön.

Az államfő azt mondta: többek között az ENSZ szakértői szerint is mentes Venezuela a kokaültetvényektől és a kokainlaboratóriumoktól.

A Caracas által közölt információkban egyébként nincs ferdítés, Venezuela jelentéktelen előállítója a kokainnak, ráadásul tranzitországként sem éppen jelentős.

A venezuelai vezető azt mondta, hogy a Dél-Amerikából érkező kokain 87 százalékát a Csendes-óceánon keresztül szállítják Kolumbiából, Ecuadorból és Peruból, további 8 százalékát a kolumbiai La Guajira megye karibi partvidékén keresztül, és

mindössze alig 5 százalékát próbálják meg venezuelai területen keresztül eljuttatni, aminek a 70 százalékát lefoglalják.

Nicolás Maduro tájékoztatása szerint az elmúlt években 402, kábítószer-kereskedelemre használt repülőgépet "semlegesítettek", és Venezuela hamarosan teljesen blokkolja a kábítószer-tranzitot a területén keresztül.

Kedden Donald Trump amerikai elnök arról számolt be, hogy az amerikai fegyveres erők egy nemzetközi vizeken végrehajtott művelet során megölték egy venezuelai drogkartell 11 tagját. Donald Trump szerint Venezuela nem tesz elegendő intézkedést a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2152387282
Globál
Huszonhat ország küldene katonákat Ukrajnába, Trump szerint le kell állni az orosz olajjal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility