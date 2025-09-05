Megtette a hatását Trump fenyegetése? - Itt a bejelentés az olajhatalomtól

Venezuelában nincsenek kokaültetvények vagy droglaboratóriumok, és a kábítószer-tranzit az országon keresztül hamarosan teljesen megszűnik - jelentette be Nicolás Maduro venezuelai elnök a Venezolana de Televisión televíziós csatornán csütörtökön.

Az államfő azt mondta: többek között az ENSZ szakértői szerint is mentes Venezuela a kokaültetvényektől és a kokainlaboratóriumoktól.

A Caracas által közölt információkban egyébként nincs ferdítés, Venezuela jelentéktelen előállítója a kokainnak, ráadásul tranzitországként sem éppen jelentős.

A venezuelai vezető azt mondta, hogy a Dél-Amerikából érkező kokain 87 százalékát a Csendes-óceánon keresztül szállítják Kolumbiából, Ecuadorból és Peruból, további 8 százalékát a kolumbiai La Guajira megye karibi partvidékén keresztül, és

mindössze alig 5 százalékát próbálják meg venezuelai területen keresztül eljuttatni, aminek a 70 százalékát lefoglalják.

Nicolás Maduro tájékoztatása szerint az elmúlt években 402, kábítószer-kereskedelemre használt repülőgépet "semlegesítettek", és Venezuela hamarosan teljesen blokkolja a kábítószer-tranzitot a területén keresztül.

Kedden Donald Trump amerikai elnök arról számolt be, hogy az amerikai fegyveres erők egy nemzetközi vizeken végrehajtott művelet során megölték egy venezuelai drogkartell 11 tagját. Donald Trump szerint Venezuela nem tesz elegendő intézkedést a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images