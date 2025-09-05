Nincs megállás, megint érzékeny pontot támadtak az ukrán drónok

Az éjszaka folyamán újabb dróntámadások érték az orosz energetikai infrastruktúrát. Az interneten keringő videók alapján úgy néz ki, ezúttal a rjazanyi finomító kapott találatot.

Helyi idő szerint 1:30-kor kezdtek megjelenni az első hírek az orosz Telegram-csatornákon arról, hogy találatot kapott a Moszkvától délkeletre fekvő rjazanyi olajfinomító.

@Exilenova_plus From the Ukrainian drone regiment responsible: https://twitter.com/Osinttechnical/status/1963793344523341855 — OSINTtechnical (Osinttechnical) 2025-09-05T02:36:33.000000Z

Oroszország egyik legnagyobb finomítója idén harmadszorra kap találatot, legutóbb egy hónapja okoztak károkat az ukrán drónok, de februárban is támadás alá került a komplexum.

Az ukrán támadásokból származó károk azt eredményezték, hogy a finomító ötven százalékkal csökkentette a termelését a nyár során.

Ukrainian attack drones successfully struck Russia's Ryazan oil refinery again tonight, setting it ablaze. Per reports, one of the refinery's main process units took a direct hit. pic.twitter.com/v4IkwDuRUc https://t.co/v4IkwDuRUc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 5, 2025

Moszkva részéről a szokásos válasz érkezett: a drónokat lelőtték, törmelék hullott "egy épületre", áldozatokról és károkról nincs hír, a videókon jól látható robbanások nincsenek ott.

