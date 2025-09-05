Orbán Viktor egyik legfontosabb szövetségese váratlan bejelentést tett: „A háború nagyon hamarosan véget ér"

Robert Fico szlovák miniszterelnök nemrégiben Kínában járt, ahol megtekintette a pekingi katonai parádét, amelyet a második világháború lezárásának 80. évfordulójára tartottak. Az eseményen a pozsonyi kormányfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is megbeszélést folytatott. Két nappal ezt követően Volodimir Zelenszkijjel is találkozott, aminek különös aktualitást adott, hogy a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán dróntámadások miatt Szlovákia és Ukrajna között nagyon hűvössé vált a viszony. A megbeszélést követően Fico a pekingi párbeszédről is megosztott néhány részletet:
Ismétlem, lehetnek eltérő nézetek közöttünk, de hisszük, hogy a háború véget ér, és nagyon hamarosan véget ér, és hogy a kapcsolatok az Orosz Föderációval normalizálódnak. Egyszerűen csak előre szeretnénk beszélni a lehetőségekről és a feladatokról, amelyek előttünk állnak
– jelentette ki.
Elmondta azt is, hogy azért utazott el a keleti nagyhatalom katonai parádéjára, hogy ezzel „kétoldalú kapcsolatokat” erősítse. Kiemelte, hogy
egyáltalán nem került szóba, hogy Moszkva és Pozsony valamilyen ukránellenes „energiablokádot” hozzon létre.
Kizárólag arról beszéltek az elmondása szerint, hogy miképpen lehet bővíteni a két ország közötti kapcsolatokat.
