Rejtélyes objektum száguld a Naprendszer középpontja felé: egyre aktívabbá válik a mérések szerint

A chilei Gemini South teleszkóp által készített képek minden eddiginél részletesebben mutatják be a nemrég felfedezett üstököst. A felvételeken jól látható a jéggolyót körülvevő kiterjedt por- és gázfelhő, valamint egy olyan csóva, amely hosszabb, mint a korábbi megfigyeléseken.

A New Image of Interstellar Comet 3I/ATLASAstronomers using the Gemini South telescope have captured an image of interstellar comet 3I/ATLAS. It is currently moving through the solar system at a speed of 209,000 km/h. The image was taken on August 27, 2025, as part of the NSF… pic.twitter.com/vcfzf2kAVP https://t.co/vcfzf2kAVP — Black Hole (@konstructivizm) September 5, 2025

Ahogy arról korábban több cikkünkben is beszámoltunk, az üstökös felfedezése nagy csillagászati mérföldkő volt, ugyanis ezzel a 3I/Atlas mindössze a harmadik olyan objektum, amely a csillagközi térből érkezve átszeli a Naprendszert. Az üstökös észlelését követően nem volt kérdés, hogy a naprendszerünkön kívülről érkezett, ugyanis rendkívül nagy, több mint 200 ezer kilométer per órás sebességgel száguld.

A National Space Foundation NoirLab szerint, amely a teleszkópot üzemelteti,

az új képek megerősítik, hogy az üstökös egyre aktívabbá válik, ahogy naprendszerünkön keresztülhalad.

A 3I/Atlas néven ismert üstökös csütörtöki adatok szerint 384 millió kilométerre volt a Földtől, és folyamatosan közeledik a Naprendszer középpontja felé. Október végén éri el a Naphoz legközelebbi pontját, majd decemberben halad el a Földhöz legközelebb, 269 millió kilométeres távolságban – ami messzebb van, mint a Nap és a Föld közötti távolság.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images