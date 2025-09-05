Rejtélyes objektum száguld a Naprendszer középpontja felé: egyre aktívabbá válik a mérések szerint

A chilei Gemini South teleszkóp által készített képek minden eddiginél részletesebben mutatják be a nemrég felfedezett üstököst. A felvételeken jól látható a jéggolyót körülvevő kiterjedt por- és gázfelhő, valamint egy olyan csóva, amely hosszabb, mint a korábbi megfigyeléseken.
A New Image of Interstellar Comet 3I/ATLASAstronomers using the Gemini South telescope have captured an image of interstellar comet 3I/ATLAS. It is currently moving through the solar system at a speed of 209,000 km/h. The image was taken on August 27, 2025, as part of the NSF… pic.twitter.com/vcfzf2kAVP https://t.co/vcfzf2kAVP— Black Hole (@konstructivizm) September 5, 2025
Ahogy arról korábban több cikkünkben is beszámoltunk, az üstökös felfedezése nagy csillagászati mérföldkő volt, ugyanis ezzel a 3I/Atlas mindössze a harmadik olyan objektum, amely a csillagközi térből érkezve átszeli a Naprendszert. Az üstökös észlelését követően nem volt kérdés, hogy a naprendszerünkön kívülről érkezett, ugyanis rendkívül nagy, több mint 200 ezer kilométer per órás sebességgel száguld.
A National Space Foundation NoirLab szerint, amely a teleszkópot üzemelteti,
az új képek megerősítik, hogy az üstökös egyre aktívabbá válik, ahogy naprendszerünkön keresztülhalad.
A 3I/Atlas néven ismert üstökös csütörtöki adatok szerint 384 millió kilométerre volt a Földtől, és folyamatosan közeledik a Naprendszer középpontja felé. Október végén éri el a Naphoz legközelebbi pontját, majd decemberben halad el a Földhöz legközelebb, 269 millió kilométeres távolságban – ami messzebb van, mint a Nap és a Föld közötti távolság.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Katasztrófa, ami az amerikai munkaerőpiacon történik
Elég lesz így a kamatcsökkentés?
Körforgásos gazdaság: B terv az nincs, de a profitabilitás és a társadalmi elfogadottság is kulcsszempont
Az új uniós szabályok javíthatnak az újrahasznosítási mutatókon.
Társasházi napelem: rég várt fontos változás történt, ezt érdemes tudni
Sokat lehet így spórolni.
Hatalmas pénzösszeghez juthat Elon Musk
Ez minden idők legnagyobb vállalati fizetési csomagja.
Változatok túlélésre − Klímakatasztrófa esetére érvényes támpontok a fenntathatóság csúcsrendezvényén
A klímaadaptáció rendszerszintű válaszok összessége.
Rendkívüli lemondás rázta meg Európa egyik legerősebb hatalmát: távozik a miniszterelnök jobbkeze
Vállalja a felelősséget.
Eljött az igazság pillanata a magyar bankoknál, elképesztően elszálltak a költségek
Mégis mi áll az MNB friss számai mögött?
„Egyetlen molekula sem”: Brüsszel az orosz energia végleges kitiltására készül
Nem ideiglenes szankció.
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.