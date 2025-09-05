  • Megjelenítés
Rejtélyes objektum száguld a Naprendszer középpontja felé: egyre aktívabbá válik a mérések szerint
Rejtélyes objektum száguld a Naprendszer középpontja felé: egyre aktívabbá válik a mérések szerint

Portfolio
Új felvételek láttak napvilágot az 3I/Atlas névre keresztelt, csillagközi térből a naprendszerünkbe látogató üstökösről. A friss méréseken megfigyelhető, hogy a hatalmas sebességgel száguldó objektum egyre nagyobb csóvát húz maga után - közölte az AP News.

A chilei Gemini South teleszkóp által készített képek minden eddiginél részletesebben mutatják be a nemrég felfedezett üstököst. A felvételeken jól látható a jéggolyót körülvevő kiterjedt por- és gázfelhő, valamint egy olyan csóva, amely hosszabb, mint a korábbi megfigyeléseken.

Ahogy arról korábban több cikkünkben is beszámoltunk, az üstökös felfedezése nagy csillagászati mérföldkő volt, ugyanis ezzel a 3I/Atlas mindössze a harmadik olyan objektum, amely a csillagközi térből érkezve átszeli a Naprendszert. Az üstökös észlelését követően nem volt kérdés, hogy a naprendszerünkön kívülről érkezett, ugyanis rendkívül nagy, több mint 200 ezer kilométer per órás sebességgel száguld.

A National Space Foundation NoirLab szerint, amely a teleszkópot üzemelteti,

az új képek megerősítik, hogy az üstökös egyre aktívabbá válik, ahogy naprendszerünkön keresztülhalad.

A 3I/Atlas néven ismert üstökös csütörtöki adatok szerint 384 millió kilométerre volt a Földtől, és folyamatosan közeledik a Naprendszer középpontja felé. Október végén éri el a Naphoz legközelebbi pontját, majd decemberben halad el a Földhöz legközelebb, 269 millió kilométeres távolságban – ami messzebb van, mint a Nap és a Föld közötti távolság.

