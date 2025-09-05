Rejtélyes vadászgép tűnt fel Ukrajnában: ennek ott sem kellett volna lennie

A közösségi médiában szerdán közzétett fényképen egy R-27 közepes hatótávolságú és R-73 rövid hatótávolságú levegő-levegő rakétákkal felszerelt MiG-29-es vadászgép látható azeri álcázófestéssel. Bár a nem megerősített fotó pontos készítési ideje és helye ismeretlen, valószínűsíthető, hogy
az ukrán légierő egy korábbi azeri légierőhöz tartozó repülőgépet vett használatba az orosz-ukrán háborúban.
2022. február 24-én jelentették, hogy három azeri MiG-29-es javítás és modernizálás alatt állt a lvivi állami repülőgép-javító üzemben. Ezek feltehetően részét képezték annak a 15 MiG-29-esnek, amelyeket Kijev 2007-ben adott el Azerbajdzsánnak. A következő hónapban orosz erők csapást mértek a létesítményre, és állítólag a repülőgépek megsemmisültek vagy megrongálódtak.
Mégis most úgy tűnik, hogy legalább egy gép túlélte a támadást, megjavították és visszakerült a szolgálatba. Ukrajna a szovjet korszakból származó, korszerűsített Fulcrum vadászgépekre támaszkodik légvédelmi erőinek kulcsfontosságú elemeként, amelyek közül néhányat amerikai gyártmányú AGM-88 HARM (radarelhárító) rakéták indítására is alkalmassá tettek. A képen látható repülőgépen lévő levegő-levegő rakéták arra utalnak, hogy azt orosz repülőgépek, cirkálórakéták vagy drónok elleni védelemre használják. Minden egyes MiG-29-es jelentős erősítést jelent az ukrán légierő számára, mivel súlyos veszteségeket szenvedtek: az év elejére Kijev Fulcrum-flottájából körülbelül 30 gép semmisült, vagy rongálódott meg.
️Ukraine is likely using Azerbaijani MiG-29 fighter jets that were undergoing repairs in Ukraine before the full-scale invasion, The War Zone reports. pic.twitter.com/zYfwOapTDR https://t.co/zYfwOapTDR— MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) September 5, 2025
Szakértők találgatják, hogy Ukrajna egyszerűen lefoglalta-e az azeri repülőgépet, vagy Baku eladta, esetleg adományozta azt. Azerbajdzsán a közelmúltig katonailag semleges próbált maradni, tartózkodott a Moszkvát elítélő ENSZ-szavazásokon, miközben több tízmillió dollárnyi humanitárius segélyt nyújtott és támogatta Ukrajna területi integritását.
Az utóbbi hónapokban Baku eltávolodott Moszkvától, miután 2024 decemberében lelőtték az Azerbaijan Airlines 8243-as járatát Csecsenföld felett. Ezt követően az oroszországi Jekatyerinburgban azeri tulajdonú vállalkozásokat értek támadások, amelyek halálos áldozatokkal és sérültekkel jártak, valamint orosz csapások érték az azeri tulajdonú energetikai létesítményeket Ukrajna Odessza régiójában. A kaukázusi ország nem hagyta az incidenseket válasz nélkül, több atrocitás is érte Moszkva helyi érdekeltségeit.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
