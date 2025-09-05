  • Megjelenítés
Rejtélyes vadászgép tűnt fel Ukrajnában: ennek ott sem kellett volna lennie
Rejtélyes vadászgép tűnt fel Ukrajnában: ennek ott sem kellett volna lennie

Portfolio
Egy azeri festéssel ellátott ukrán MiG-29-es vadászgépet észleltek, ami arra utal, hogy Ukrajna egy korábban Azerbajdzsánnak eladott repülőgépet állított hadrendbe az orosz-ukrán háborúban - tudósított a Kyiv Post.

A közösségi médiában szerdán közzétett fényképen egy R-27 közepes hatótávolságú és R-73 rövid hatótávolságú levegő-levegő rakétákkal felszerelt MiG-29-es vadászgép látható azeri álcázófestéssel. Bár a nem megerősített fotó pontos készítési ideje és helye ismeretlen, valószínűsíthető, hogy

az ukrán légierő egy korábbi azeri légierőhöz tartozó repülőgépet vett használatba az orosz-ukrán háborúban.

2022. február 24-én jelentették, hogy három azeri MiG-29-es javítás és modernizálás alatt állt a lvivi állami repülőgép-javító üzemben. Ezek feltehetően részét képezték annak a 15 MiG-29-esnek, amelyeket Kijev 2007-ben adott el Azerbajdzsánnak. A következő hónapban orosz erők csapást mértek a létesítményre, és állítólag a repülőgépek megsemmisültek vagy megrongálódtak.

Mégis most úgy tűnik, hogy legalább egy gép túlélte a támadást, megjavították és visszakerült a szolgálatba. Ukrajna a szovjet korszakból származó, korszerűsített Fulcrum vadászgépekre támaszkodik légvédelmi erőinek kulcsfontosságú elemeként, amelyek közül néhányat amerikai gyártmányú AGM-88 HARM (radarelhárító) rakéták indítására is alkalmassá tettek. A képen látható repülőgépen lévő levegő-levegő rakéták arra utalnak, hogy azt orosz repülőgépek, cirkálórakéták vagy drónok elleni védelemre használják. Minden egyes MiG-29-es jelentős erősítést jelent az ukrán légierő számára, mivel súlyos veszteségeket szenvedtek: az év elejére Kijev Fulcrum-flottájából körülbelül 30 gép semmisült, vagy rongálódott meg.

Szakértők találgatják, hogy Ukrajna egyszerűen lefoglalta-e az azeri repülőgépet, vagy Baku eladta, esetleg adományozta azt. Azerbajdzsán a közelmúltig katonailag semleges próbált maradni, tartózkodott a Moszkvát elítélő ENSZ-szavazásokon, miközben több tízmillió dollárnyi humanitárius segélyt nyújtott és támogatta Ukrajna területi integritását.

Az utóbbi hónapokban Baku eltávolodott Moszkvától, miután 2024 decemberében lelőtték az Azerbaijan Airlines 8243-as járatát Csecsenföld felett. Ezt követően az oroszországi Jekatyerinburgban azeri tulajdonú vállalkozásokat értek támadások, amelyek halálos áldozatokkal és sérültekkel jártak, valamint orosz csapások érték az azeri tulajdonú energetikai létesítményeket Ukrajna Odessza régiójában. A kaukázusi ország nem hagyta az incidenseket válasz nélkül, több atrocitás is érte Moszkva helyi érdekeltségeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

