Rendkívüli lemondás rázta meg Európa egyik legerősebb hatalmát: távozik a miniszterelnök jobbkeze

Az ügyről hivatalos vizsgálati jelentés készült, amelyet pénteken kapott meg Keir Starmer miniszterelnök. Az etikai jelentés szerint noha Rayner "becsületettel" viselte magát, megszegte a miniszteri kódot.
Rayner még Starmer döntése előtt bejelentette, hogy távozik a miniszterelnök-helyettesi tisztségből
és az eddig ugyancsak általa betöltött lakásügyi miniszteri posztról is.
Lemondó levelében közölte, "mélyen sajnálja", hogy kormányzati pozíciójára és "komplex" családi helyzetére tekintettel nem kért szakértői adótanácsadást. Mivel nem professzionális szakemberhez fordult ez ügyben, az etikai riport alapján Raynerre "nem lehet úgy tekinteni, mint aki a megfelelő magatartás legmagasabb szintű elvárásait teljesítette volna."
Teljes felelősséget vállalok ezért a hibáért
- szögezte le a manchesteri képviselő, hozzátéve: "szeretném megragadni az alkalmat, hogy ismételten hangsúlyozzam: soha nem állt szándékomban mást tenni, mint a megfelelő összeget befizetni." Döntését az etikai vizsgálat megállapításaival és a botrány családjára gyakorolt hatásával indokolta.
Keir Starmer brit miniszterelnök "nagyon szomorúan" fogadta helyettesének lemondását, melyre egy nyilvánosságra hozott, kézzel írt levéllel reagált. Ebben ugyanakkor kifejezte, Rayner jogosan kért maga ellen etikai vizsgálatot, és jogosan jutott erre a következtetésre.
Angela Rayner személyében, aki egyben lakhatásért és önkormányzatokért felelős miniszterként is szolgált, a tavaly nyári választások után hivatalba lépett munkáspárti brit kormány eddigi legmagasabb rangú tisztviselője távozott a kabinetből.
A BBC azt írja, Rayner parlamenti mandátumát megtartja, de a pártvezető-helyettesi posztjáról szintén távozik.
A megüresedett pozícióra új választást írnak ki a Munkáspárton belül.
Kérdés azonban, hogy kik indulnak majd ezen, és hogy Starmer elkötelezi-e magát az adott személy kormányfő-helyettesi kinevezése mellett, még úgy is, hogy akár egy nála karakteresebben baloldali programot követelő politikus kerülhet a posztra. A kormányfő-helyettesi pozíció megüresedése ugyanakkor egy szélesebb körű kormányátalakítást is magával vonhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
