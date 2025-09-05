  • Megjelenítés
Rendkívüli lemondás rázta meg Európa egyik legerősebb hatalmát: távozik a miniszterelnök jobbkeze
Globál

Rendkívüli lemondás rázta meg Európa egyik legerősebb hatalmát: távozik a miniszterelnök jobbkeze

MTI
|
Portfolio
Lemondott pénteken Angela Rayner brit miniszterelnök-helyettes, akiről a héten kiderült, hogy az előírtnál több tízezer fonttal kevesebb vagyonosodási adót fizetett egy nagyértékű ingatlan megvásárlása után.

Az ügyről hivatalos vizsgálati jelentés készült, amelyet pénteken kapott meg Keir Starmer miniszterelnök. Az etikai jelentés szerint noha Rayner "becsületettel" viselte magát, megszegte a miniszteri kódot.

Rayner még Starmer döntése előtt bejelentette, hogy távozik a miniszterelnök-helyettesi tisztségből

és az eddig ugyancsak általa betöltött lakásügyi miniszteri posztról is.

Lemondó levelében közölte, "mélyen sajnálja", hogy kormányzati pozíciójára és "komplex" családi helyzetére tekintettel nem kért szakértői adótanácsadást. Mivel nem professzionális szakemberhez fordult ez ügyben, az etikai riport alapján Raynerre "nem lehet úgy tekinteni, mint aki a megfelelő magatartás legmagasabb szintű elvárásait teljesítette volna."

Teljes felelősséget vállalok ezért a hibáért

- szögezte le a manchesteri képviselő, hozzátéve: "szeretném megragadni az alkalmat, hogy ismételten hangsúlyozzam: soha nem állt szándékomban mást tenni, mint a megfelelő összeget befizetni." Döntését az etikai vizsgálat megállapításaival és a botrány családjára gyakorolt hatásával indokolta.

Keir Starmer brit miniszterelnök "nagyon szomorúan" fogadta helyettesének lemondását, melyre egy nyilvánosságra hozott, kézzel írt levéllel reagált. Ebben ugyanakkor kifejezte, Rayner jogosan kért maga ellen etikai vizsgálatot, és jogosan jutott erre a következtetésre.

Angela Rayner személyében, aki egyben lakhatásért és önkormányzatokért felelős miniszterként is szolgált, a tavaly nyári választások után hivatalba lépett munkáspárti brit kormány eddigi legmagasabb rangú tisztviselője távozott a kabinetből.

A BBC azt írja, Rayner parlamenti mandátumát megtartja, de a pártvezető-helyettesi posztjáról szintén távozik.

A megüresedett pozícióra új választást írnak ki a Munkáspárton belül.

Kérdés azonban, hogy kik indulnak majd ezen, és hogy Starmer elkötelezi-e magát az adott személy kormányfő-helyettesi kinevezése mellett, még úgy is, hogy akár egy nála karakteresebben baloldali programot követelő politikus kerülhet a posztra. A kormányfő-helyettesi pozíció megüresedése ugyanakkor egy szélesebb körű kormányátalakítást is magával vonhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-2152387282
Globál
Huszonhat ország küldene katonákat Ukrajnába, Trump szerint le kell állni az orosz olajjal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Torz tükörben a magyar tinik: miért látja magát kövérnek minden második lány?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility