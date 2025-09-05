Szigorúan titkos akció derült ki: amerikai elit egységek akartak betörni a diktatúra területére, de súlyosan felsültek

Az amerikai lap információi szerint a Navy SEAL elit különleges egység tagjai megközelítették Észak-Koreát, hogy lehallgatókészüléket helyezzenek el. Az Egyesült Államok szerette volna elérni, hogy folyamatosan követni tudja Kim Dzsongun, a távol-keleti rezsim vezetőjének kommunikációját, miközben Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal a nukleáris kérdésekről. A titkosszolgálati akció értékes információkkal látta volna el a Washingtont, de azzal a kockázattal fenyegetett, hogy a tárgyalások kútba eshetnek, a kommandósokat elfoghatják, végső soron pedig két szemben álló atomhatalom között nőhetett volna meg a feszültség. Nem véletlen, hogy

személyesen az elnöknek kellett jóváhagynia az akciót.

Nem bízták a véletlenre: a SEAL 6-os csapat Vörös Századát jelölték ki a feladat elvégzésére, korábban ők likvidálták Oszama bin Láden terrorvezért is. A gondosan megtervezett akció aztán váratlanul kudarcba fulladt, mivel a semmiből előbukkant Észak-Korea egyik hajója, amely fényszórókkal vizslatta a tengert. A The New York Times információi szerint ekkor a különleges egység tagjai tüzet nyitottak, majd a feladat teljesítése nélkül visszavonultak, miután az ellenséges járművön tartózkodó embereket lelőtték. Az esetről sem Washington, sem pedig Phenjan nem beszélt soha, és utalást sem tettek róla.

Egy súlyos kudarc pontról pontra

Az Egyesült Államok komoly megfigyelési hiányosságokkal küzdött Észak-Koreában, mivel az országban szinte lehetetlen volt olyan embereket toborozni, akik kémként bizalmas információkat juttatnak a nyugati nagyhatalomnak. A távol-keleti rezsim a 2010-es években egyre jobban felpörgette a nukleáris programját, a vezető pedig egyre kiszámíthatatlanabb politikát kezdett folytatni. Trump törekedett arra, hogy a helyzetet valahogy megoldja, de ehhez elengedhetetlen volt ismerni a másik fél valódi álláspontját. A probléma megoldására kidolgoztak egy akciót, ám ehhez be kellett törni az ország területére, rejtőzve el kellett volna jutni a célpontig, észrevétlenül felszerelni a lehallgató eszközt, majd a legnagyobb titokban távozni.

A küldetéshez az észak-koreai partok közelébe irányítottak két nukleáris meghajtású tengeralattjárót, hogy arról indulva és azokra visszaérve teljesíthessék a feladatot. A partra érésig egy kisméretű tengeralattjáróval utazhattak, a résztvevők búvárruhában közelítették meg a célpontot. Összesen nyolc személy volt benne a műveletben, akik szinte teljesen vakon voltak, mivel nem tudtak a lebukás veszélye miatt megfigyelő drónokat küldeni. Összesen hat hónapon keresztül gyakoroltak a csapat tagjai. Amikor 2019 elején jött a jóváhagyás, akkor

az elit egységek több hibát is vétettek, miközben végre akarták hajtani a tervet:

Az élő megfigyelés hiánya miatt a korábbi tapasztalatokra támaszkodtak , így jelölték ki a várható ideális időpontot, ám ez nem bizonyult helyesnek.

, így jelölték ki a várható ideális időpontot, ám ez nem bizonyult helyesnek. A két mini tengeralattjáróból az egyik túlhajtott a parkolási célponton , ezért visszafordulva nem a tervezett pozícióban állt.

, ezért visszafordulva nem a tervezett pozícióban állt. A búvárok a partot elérve nem szúrták ki, hogy nincsenek egyedül , ezért elkezdték levenni a ruhájukat.

, ezért elkezdték levenni a ruhájukat. A közelben egy észak-koreai hajó állt a sötétben, de az éjjellátó szemüvegben nem szúrták ki őket.

A tengeralattjáró pilótája beindította a motort, hogy a helyes irányba forduljon, ám ez valószínűleg felkeltette a közeli hajó figyelmét.

hogy a helyes irányba forduljon, ám ez valószínűleg felkeltette a közeli hajó figyelmét. A jármű elindult az amerikaiak irányába, és elkezdtek fényekkel irányukba világítani , ekkor valaki a vízbe esett az észak-koreaiak közül.

, ekkor valaki a vízbe esett az észak-koreaiak közül. Mivel nem volt információ arról, hogy a közeledő hajó pontosan milyen céllal tartózkodik ott, ezért a különleges egység tagjai a tüzelés mellett döntöttek.

A kiképzés során lefektették, hogy amennyiben bárkivel találkoznak, akkor meg kell szakítani a küldetést, így a lehallgató készüléket már nem maradt idő felhelyezni.

Az amerikaiak tűzpárbajt követően a jármű közelébe úsztak, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy nem maradt már feltételezhető ellenség. A vizsgálatok közben fegyvereket nem találtak, feltételezhetően egy kagylógyűjtő hajóról volt szó. Ezt követően igyekeztek a holttesteket eltüntetni, vészjelzést adtak le, a nukleáris tengeralattjáró ezért gyorsan a sekély vízbe hajtott, felvette a csapatot, majd távoztak, hogy elkerüljék a lebukást. Az amerikaiak sértetlenül megúszták az akciót. Azt

nem tudni, hogy Phenjan ténylegesen kiszúrta-e a tevékenységet, de a kémműholdak képei arról számoltak be, hogy a kudarcos akció után fokozódott a területen a katonai tevékenység.

Az esetet követően vizsgálatok sorát indították, megállapították például, hogy jogos volt a fegyverek használata, de a pontos megállapításokat hosszú időre titkosították. A küldetés annak köszönhetően került a nyilvánosság elé, mivel az első Trump-adminisztráció a törvényben foglaltakkal ellentétben nem tájékoztatta a kongresszus tagjait. A lapnak megszóló névtelenséget kérő bennfentesek azzal indokolták a sztori elmesélését, hogy szerintük könnyen meglehet, hogy a republikánus elnök stábja esetleg igyekszik eltussolni a sikertelen titkosszolgálati akciókat.

