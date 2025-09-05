Trump bekeményít: új nevet kap a védelmi minisztérium

Az amerikai elnök pénteken írja alá azt a rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy a Pentagon másodlagos elnevezésként használja a Háborús Minisztérium (Department of War) nevet, Pete Hegseth védelmi miniszter pedig a háborús miniszter (Secretary of War) címet viselheti.

A BBC által látott végrehajtási rendelet szerint "a 'Háborús Minisztérium' név erősebb üzenetet közvetít a készenlétről és elszántságról, mint a 'Védelmi Minisztérium', amely csak a védelmi képességeket hangsúlyozza."

A rendelet felhatalmazza a védelmi minisztert, a minisztériumot és a beosztott tisztviselőket, hogy másodlagos névként használják az új elnevezést. Emellett utasítja Hegsethet, hogy tegyen javaslatot a minisztérium állandó átnevezésére irányuló törvényhozási és végrehajtási intézkedésekre, mivel

Trump kongresszusi jóváhagyás nélkül nem változtathatja meg hivatalosan a nevet.

A Háborús Minisztériumot eredetileg George Washington alapította, de a második világháború után átnevezték. A rendelet szerint a név visszaállítása "élesíti a minisztérium fókuszát a nemzeti érdekekre, és jelzi az ellenfeleknek Amerika készségét a háború viselésére érdekeinek biztosítása érdekében".

Az amerikai média szerint egy állandó névváltoztatás dollármilliárdos költséggel járna, mivel több száz ügynökség, embléma, e-mail cím, egyenruha és egyéb elem átnevezését igényelné, ami akadályozhatja a Pentagon költségcsökkentési erőfeszítéseit.

Trump korábban többször felvetette a névváltoztatás ötletét, azzal érvelve, hogy az Egyesült Államoknak "hihetetlen győzelmi története" volt mindkét világháborúban a korábbi név alatt. Az elnök és Hegseth célja, hogy a minisztérium újra a "hadviselésre" és a "harcos szellemiségre" összpontosítson, és kevésbé a sokszínűségi, méltányossági és befogadási programokra.

