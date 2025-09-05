  • Megjelenítés
Trump háborúra készül: megindultak az F-35-ösök
Trump háborúra készül: megindultak az F-35-ösök

A Newsweek jelentése szerint az Egyesül Államok egyre komolyabb fegyvereket vonultat fel a drogkartellek elleni háborúban.

Az Egyesült Államok összesen

10 darab F-35-ös vadászgépet telepít Puerto Ricóba a drogkartellek elleni háború részeként.

Névtelen források arról nyilatkoztak, hogy az ötödik generációs lopakodó vadászbombázók elsődleges feladata az lesz, hogy műveleteket hajtsanak végre a nemrégiben terrorszervezeteknek nyilvánított kábítószer-kereskedő csoportok ellen. Washington az elmúlt időszakban több katonai eszköz telepítésével jelezte, hogy hajlandó keményen fellépni a karibi térségben. Jelentések szerint a vadászgépek a jövő hét elején kerülnek az új bázisukra.

Donald Trump amerikai elnök már a 2024-es elnökválasztási kampánya során kiemelte, hogy háborút fog indítani az Egyesült Államokat illegális kábítószerekkel ellátó kartellek ellen, 2025 augusztusában pedig emelte a tétet: hadihajók indultak Venezuela partjai felé. A dél-amerikai célpont nem véletlen, mivel a Fehér Ház szerint az országot vezető Nicolás Maduro valójában egy drogkartell vezetője. A térségi feszültség szeptember 2-án tettlegességig fajult, az egyik szervezet szállítóhajójára nyitottak tüzet az amerikai csapatok.

A támadás akkor történt, amikor a terroristák nemzetközi vizeken tartózkodtak, és illegális kábítószereket szállítottak az Egyesült Államokba

– mondta az esetről Trump.

Az amerikai elnök szerint a megsemmisített Tren de Aragua hajó valójában szintén a venezuelai politikai elit köreihez tartozott. A karibi térségben jelenleg legalább nyolc hadihajó és több ezer tengerészgyalogos tartózkodik, ez jelentősen fokozza a nyomást az Egyesült Államok ellenségeire. Az F-35-ösök telepítésével a csapásmérő képesség tovább emelkedett. Maduro nem maradt válasz nélkül, rengeteg milicistát aktivált Venezuelában, és a korábban éppen Washingtontól vásárolt F-16-os vadászgépekkel is megfenyegették az amerikai csapatokat.  

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

