Új piacra törne be az OpenAI: így könnyítenék az elhelyezkedést a mesterséges intelligencia korában

A ChatGPT készítője, az OpenAI bejelentette, hogy
mesterséges intelligenciával működő állásközvetítő platformot fejleszt, amely a tervek szerint 2026 közepén indul el.
Az új szolgáltatás a Microsoft LinkedIn platformjának versenytársa lehet, annak ellenére, hogy a Microsoft az OpenAI legnagyobb befektetője.
A csütörtöki bejelentés szerint az "OpenAI Jobs Platform" nemcsak a nagyvállalatok számára lesz elérhető, hanem külön szekciót szentelnek a helyi vállalkozásoknak és önkormányzatoknak is, hogy megtalálják a szükséges AI-szakembereket.
A vállalat emellett új oktatási platformot is bevezet az "OpenAI Academy" keretében, amelynek keretében különböző szintű AI-képzések lesznek elvégezhetőek, amelyekkel igazoló tanúsítványokat is szerezhetnek a munkavállalók, a munkahelyi AI-használat alapjaitól egészen a speciális AI-feladatokig és a prompt mérnöki munkáig.
A tanúsítványi program a ChatGPT jelenleg is elérhető tanulási ("Study") módját használja majd, amely a chatbotot olyan tanárrá alakítja, amely kérdez, segít és visszajelzést ad ahelyett, hogy közvetlen válaszokat adna.
A szervezetek beépíthetik ezeket a tanúsítványokat saját képzési programjaikba,
az OpenAI már jelenleg is együttműködik a Walmarttal, az USA legnagyobb magánfoglalkoztatójával. A vállalat célja, hogy 2030-ig 10 millió amerikainak adjon tanúsítványt.
A vállalat, a szolgáltatásokat bejelentő blogbejegyzésében elismerte, hogy a mesterséges intelligencia veszélyeit a munkaerőpiacra, és hogy a cégeknek alkalmazkodniuk kell a technológia térnyeréséhez.
Amit tehetünk, az az, hogy segítünk az embernek elsajátítani a mesterséges intelligencia használatát, és összekapcsoljuk őket olyan vállalatokkal, amelyeknek szükségük van a készségeikre, hogy több gazdasági lehetőséget teremtsünk
- írta Fidji Simo, az OpenAI alkalmazásokért felelős vezérigazgatója.
Az új kezdeményezések az OpenAI Fehér Háznak tett kötelezettségvállalásának részét képezik az AI-műveltség erősítésére. A vállalat egyre szorosabb kapcsolatokat ápol Washingtonnal, nemrég indította el az
OpenAI for Government szolgáltatást, és 200 millió dolláros szerződést kötött az amerikai védelmi minisztériummal.
A Lightcast adaelemző cég munkaerőpiaci kutatása szerint azok a munkakörök, amelyek AI-készségeket igényelnek, átlagosan magasabb fizetést kínálnak, mint amelyek nem.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A dán jegybankelnök szerint érdemes lenne bevezetni az eurót
Ilyen vélemények is vannak Európában.
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Új piacra törne be az OpenAI: így könnyítenék az elhelyezkedést a mesterséges intelligencia korában
Nagy bejelentést tett a vállalat.
Itt az „erős emberek” kora
Vincze Hajnalka cikke.
Komoly leépítések várhatnak Ursula von der Leyen bizottságára
Teljesen átsrtukturálja működését és AI-eszközöket is rendszeresít az EU végrehajtó szerve.
Atomháborús repülőgépet tesztel Amerika
Ez akkor is működne, ha a szárazföldön minden megsemmisült.
Nagy Márton bejelentette: elmaradhat a jövedéki adó emelése
2026-tól jött volna.
Nagy a feszültség az OMV-nél: több ezer embert elküldenek
Eközben a vezetőség bővül.
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
A pályázati támogatás ára: fenntartási kötelezettségek
Siker! Lezártad a projektedet, átmentél a záró elszámoláson, és úgy érzed most végre hátradőlhetsz. De vigyázz! A történet itt még nem ért véget. A fenntartási időszak a pályázatok f
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.