Új piacra törne be az OpenAI: így könnyítenék az elhelyezkedést a mesterséges intelligencia korában

A ChatGPT készítője, az OpenAI bejelentette, hogy

mesterséges intelligenciával működő állásközvetítő platformot fejleszt, amely a tervek szerint 2026 közepén indul el.

Az új szolgáltatás a Microsoft LinkedIn platformjának versenytársa lehet, annak ellenére, hogy a Microsoft az OpenAI legnagyobb befektetője.

A csütörtöki bejelentés szerint az "OpenAI Jobs Platform" nemcsak a nagyvállalatok számára lesz elérhető, hanem külön szekciót szentelnek a helyi vállalkozásoknak és önkormányzatoknak is, hogy megtalálják a szükséges AI-szakembereket.

A vállalat emellett új oktatási platformot is bevezet az "OpenAI Academy" keretében, amelynek keretében különböző szintű AI-képzések lesznek elvégezhetőek, amelyekkel igazoló tanúsítványokat is szerezhetnek a munkavállalók, a munkahelyi AI-használat alapjaitól egészen a speciális AI-feladatokig és a prompt mérnöki munkáig.

A tanúsítványi program a ChatGPT jelenleg is elérhető tanulási ("Study") módját használja majd, amely a chatbotot olyan tanárrá alakítja, amely kérdez, segít és visszajelzést ad ahelyett, hogy közvetlen válaszokat adna.

A szervezetek beépíthetik ezeket a tanúsítványokat saját képzési programjaikba,

az OpenAI már jelenleg is együttműködik a Walmarttal, az USA legnagyobb magánfoglalkoztatójával. A vállalat célja, hogy 2030-ig 10 millió amerikainak adjon tanúsítványt.

A vállalat, a szolgáltatásokat bejelentő blogbejegyzésében elismerte, hogy a mesterséges intelligencia veszélyeit a munkaerőpiacra, és hogy a cégeknek alkalmazkodniuk kell a technológia térnyeréséhez.

Amit tehetünk, az az, hogy segítünk az embernek elsajátítani a mesterséges intelligencia használatát, és összekapcsoljuk őket olyan vállalatokkal, amelyeknek szükségük van a készségeikre, hogy több gazdasági lehetőséget teremtsünk

- írta Fidji Simo, az OpenAI alkalmazásokért felelős vezérigazgatója.

Az új kezdeményezések az OpenAI Fehér Háznak tett kötelezettségvállalásának részét képezik az AI-műveltség erősítésére. A vállalat egyre szorosabb kapcsolatokat ápol Washingtonnal, nemrég indította el az

OpenAI for Government szolgáltatást, és 200 millió dolláros szerződést kötött az amerikai védelmi minisztériummal.

A Lightcast adaelemző cég munkaerőpiaci kutatása szerint azok a munkakörök, amelyek AI-készségeket igényelnek, átlagosan magasabb fizetést kínálnak, mint amelyek nem.

