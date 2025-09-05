Zelenszkij nagy ajánlatot tett Magyarország szomszédjának: ez lehet a megoldás a Barátság kőolajvezetékre

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Robert Fico szlovák miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón jelentette ki, hogy

partnereinkkel együtt dolgozunk, és úgy gondoljuk, helyes lenne, ha Szlovákia is részévé válna ennek az új biztonsági rendszernek.

Az ukrán elnök nyilatkozata az úgynevezett Tettrekészek koalíciója országai által Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákra vonatkozott. Emmanuel Macron francia elnök szeptember 4-én közölte, hogy a koalíció tagjai befejezték az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák előkészítését.

A francia államfő később pontosította, hogy már 26 ország kész katonákat küldeni Ukrajnába vagy támogatni egy ilyen missziót. Zelenszkij az esetleges külföldi kontingens ukrajnai telepítésével kapcsolatban megjegyezte, hogy ez több ezer katonát jelentene, és már körvonalazódik, mely országok milyen módon hajlandók segítséget nyújtani.

Más is elhangzott a beszélgetésen, ugyanis az ukrán elnök elmondta, hogy

Ukrajna kész gázt és olajat szállítani Szlovákiának, feltéve, hogy azok nem orosz eredetűek.

Zelenszkij hozzátette, hogy a jövőben is folytatják az orosz energialétesítmények elleni támadásokat, válaszul az orosz csapásokra. A kérdés rendkívül kényes a két ország között, mivel Kijev korábban több alkalommal is támadta az Oroszország felől érkező Barátság kőolajvezetéket, amely Szlovákiába és Magyarország felé is szállítja az energiahordozót. A két EU-s tagállam több alkalommal is bírálta Ukrajnát, mivel szerintük ezzel a kelet-európai ország veszélyezteti az energiaellátásukat.

