  • Megjelenítés
Zelenszkij nagy ajánlatot tett Magyarország szomszédjának: ez lehet a megoldás a Barátság kőolajvezetékre
Globál

Zelenszkij nagy ajánlatot tett Magyarország szomszédjának: ez lehet a megoldás a Barátság kőolajvezetékre

Portfolio
Ukrajna szeretné, ha Szlovákia is csatlakozna azokhoz az országokhoz, amelyek biztonsági garanciákat nyújtanak Kijevnek az orosz-ukrán háború lezárása vagy tűzszünet elérése után - jelentette az Ukrajinszka Pravda.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Robert Fico szlovák miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón jelentette ki, hogy

partnereinkkel együtt dolgozunk, és úgy gondoljuk, helyes lenne, ha Szlovákia is részévé válna ennek az új biztonsági rendszernek.

Az ukrán elnök nyilatkozata az úgynevezett Tettrekészek koalíciója országai által Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákra vonatkozott. Emmanuel Macron francia elnök szeptember 4-én közölte, hogy a koalíció tagjai befejezték az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák előkészítését.

A francia államfő később pontosította, hogy már 26 ország kész katonákat küldeni Ukrajnába vagy támogatni egy ilyen missziót. Zelenszkij az esetleges külföldi kontingens ukrajnai telepítésével kapcsolatban megjegyezte, hogy ez több ezer katonát jelentene, és már körvonalazódik, mely országok milyen módon hajlandók segítséget nyújtani.

Más is elhangzott a beszélgetésen, ugyanis az ukrán elnök elmondta, hogy

Ukrajna kész gázt és olajat szállítani Szlovákiának, feltéve, hogy azok nem orosz eredetűek.

Zelenszkij hozzátette, hogy a jövőben is folytatják az orosz energialétesítmények elleni támadásokat, válaszul az orosz csapásokra. A kérdés rendkívül kényes a két ország között, mivel Kijev korábban több alkalommal is támadta az Oroszország felől érkező Barátság kőolajvezetéket, amely Szlovákiába és Magyarország felé is szállítja az energiahordozót. A két EU-s tagállam több alkalommal is bírálta Ukrajnát, mivel szerintük ezzel a kelet-európai ország veszélyezteti az energiaellátásukat.

Kapcsolódó cikkünk

Huszonhat ország küldene katonákat Ukrajnába, Trump szerint le kell állni az orosz olajjal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-2152387282
Globál
Huszonhat ország küldene katonákat Ukrajnába, Trump szerint le kell állni az orosz olajjal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Pénzcentrum
Sokk a világgazdaságban: olyan fordulat zajlik, amire senki sem mert volna fogadni 20 éve
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility