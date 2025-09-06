Atomháborúra gyakorolnak az oroszok, Ukrajna kiváltaná a Barátság kőolajvezetéket - Háborús híreink szombaton
Megkezdődött Fehéroroszország területén a Zapad 2025 névre hallgató hadgyakorlat, melyen sajtóhírek szerint az atomfegyverek Lengyelország elleni bevetését is gyakorolni fogják. Volodimir Zelenszkij Robert Fico szlovák kormányfő közös sajtótájékoztatód adtak, az ukrán elnök pedig felajánlotta, hogy kiváltja a Szlovákiába érkező orosz olajat és gázt. Az orosz csapatok araszolnak a Donbasz legfontosabb erődvárosa, Kramatorszk felé. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Címlapkép forrása: Ivan Antypenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images
