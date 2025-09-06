  • Megjelenítés
Atomháborúra gyakorolnak az oroszok, Ukrajna kiváltaná a Barátság kőolajvezetéket - Háborús híreink szombaton
Globál

Atomháborúra gyakorolnak az oroszok, Ukrajna kiváltaná a Barátság kőolajvezetéket - Háborús híreink szombaton

Portfolio
Megkezdődött Fehéroroszország területén a Zapad 2025 névre hallgató hadgyakorlat, melyen sajtóhírek szerint az atomfegyverek Lengyelország elleni bevetését is gyakorolni fogják. Volodimir Zelenszkij Robert Fico szlovák kormányfő közös sajtótájékoztatód adtak, az ukrán elnök pedig felajánlotta, hogy kiváltja a Szlovákiába érkező orosz olajat és gázt. Az orosz csapatok araszolnak a Donbasz legfontosabb erődvárosa, Kramatorszk felé. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Megosztás

Atomháborúra gyakorolnak az oroszok, Ukrajna kiváltaná a Barátság kőolajvezetéket - Háborús híreink szombaton

Megkezdődött Fehéroroszország területén a Zapad 2025 névre hallgató hadgyakorlat, melyen sajtóhírek szerint az atomfegyverek Lengyelország elleni bevetését is gyakorolni fogják. Volodimir Zelenszkij Robert Fico szlovák kormányfő közös sajtótájékoztatód adtak, az ukrán elnök pedig felajánlotta, hogy kiváltja a Szlovákiába érkező orosz olajat és gázt. Az orosz csapatok araszolnak a Donbasz legfontosabb erődvárosa, Kramatorszk felé. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Pénteki hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Kapcsolódó cikkünk

A NATO egyik legerősebb hatalma elleni atomcsapást gyakorolja Moszkva

Orbán Viktor egyik legfontosabb szövetségese váratlan bejelentést tett: „A háború nagyon hamarosan véget ér"

Megszólalt Oroszország erős embere: megfenyegette a NATO egyik hatalmát

Címlapkép forrása: Ivan Antypenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
kínai rakétaerők legújabb fejlesztései a pekingi katonai parádén
Globál
Félelmetes fegyverarzenált villantott a keleti nagyhatalom: Peking megmutatta, mitől retteghet a jövőben a világ
Pénzcentrum
200 ezer forintot is megérhet ez a különleges LEGO figura: rengeteg magyar polcán ott lapulhat egy
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility