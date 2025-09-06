  • Megjelenítés
Áttörésre készül Moszkva: ez döntő lehet az orosz-ukrán háborúban
Áttörésre készül Moszkva: ez döntő lehet az orosz-ukrán háborúban

A Kyiv Independent írta meg az ukrán légideszant-rohamerők 7. gyorsreagálású hadtest vezetőinek beszámolóját a Pokrovszk környéki frontvonalak helyzetéről.

Ukrán katonai tisztségviselők közölték, hogy az oroszok fokozzák a nyomást Pokrovszk közelében, hogy kiterjesszék a szürke zóna területét, és jobb pozícióba kerüljenek. Elmondták, hogy Moszkva tapasztalt tengerészgyalogosokat küldött a térségbe, velük pedig megváltozott a korábbi taktika. Ez azt jelenti, hogy a támadók kis méretű csoportokat küldenek a városba, hogy megközelítsék az ukránok védelmi állásait, miközben kerülik a közvetlen összecsapásokat. Miközben ezzel kiterjesztik a vitatott hovatartozású területek nagyságát, a város körül növekednek a páncélosrohamok, hogy ezzel elvágják az utánpótlási útvonalakat. A legfontosabb cél egyértelműen az, hogy teljesen bekerítsék a várost.

Oroszország csökkentette a frontvonalat célzó közvetlen légicsapások számát, de a civil infrastruktúra elleni támadások fokozódtak. Az ukránok szerint az elmúlt hetekben szinte már az összes épület megrongálódott Pokrovszkban, de a fokozódó nyomás ellenére továbbra is tartják a pozícióikat.

Arról is beszámoltak, hogy a jelek szerint Oroszország jelentős mennyiségű hadianyagot és csapatokat halmoz fel Donyeck megyében, hogy döntő áttörést érjenek el a fronton.

Moszkva a teljes Donbasz elfoglalását tervezi. Ez a 2022-es katonai invázió egyik fő célkitűzése, de az elmúlt három és fél évben Donyeck megye több nagyobb városa is ukrán kézen maradt. Ez a terület jelenti a béketárgyalások egyik legfontosabb kérdését, mivel a Kreml az egész területet magáénak követeli, de Kijev nem akar területeket átadni az oroszoknak.

