Elfogyott Trump türelme: kemény ultimátumot adott, mostantól lelövik a veszélyes vadászgépeket
Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a jövőben le fogják lőni azokat a venezuelai vadászgépeket, amelyek az Egyesült Államok hadihajói felett repülnek el – közölte a BBC.

Kemény figyelmeztetést küldött Washington a dél-amerikai országnak, azt követően, hogy Caracas két napon belül kétszer küldött vadászgépeket az amerikai hadihajók közelébe. Mindez felbőszítette az amerikai elnököt is, mivel szerinte „veszélyes helyzetbe hozzák őket”. A helyzet azt követően fajult el, hogy az Egyesült Államok a – korábbi ígéreteinek megfelelően – sokkal határozottabb fellépést hirdetett a drogkartellek ellen. A lépés megerősítéséhez több ezer tengerészgyalogost, hadihajókat és közel egy tucat F-35-ös vadászgépet küldött a karibi térségbe, amely a kábítószercsempészek egyik kulcsterülete.

Az Egyesült Államok vezetése szerint Venezuela vezetése egy drogkereskedő csoportot irányít, melynek célja, hogy Amerikát elárasszák illegális szerekkel. Nem véletlen, hogy a növekvő katonai jelenlétre a dél-amerikai ország elnöke válaszolt, ennek részeként többször is F-16 vadászgépekkel közelítette meg a nyugati nagyhatalom hadihajóit, veszélyeztetve azok biztonságát. Trump fenyegetése mindenképpen szintlépést jelent a konfliktusban, korábban egy csempészhajó megsemmisítéséről jelentettek, a fedélzetén 11 emberrel. Azt állítja a Fehér Ház, hogy a jármű szintén Nicolás Maduróhoz, a venezuelai elnök érdekcsoportjához tartozott.

Miután kétszer is megtörtént a „megközelítés”, az elnököt az Ovális Irodában kérdezték, hogy mi történne, ha a dél-amerikai ország vadászgépei megismételnék a manővert.

Trump erre azt mondta, hogy Venezuela akkor „bajban lenne”. Ezt követően a mellette álló tábornokhoz fordult, és azt mondta neki, hogy bármit megtehet, ha a helyzet eszkalálódik.

