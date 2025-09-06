Hihetetlen, mennyi Sahid drónt képes gyártani Oroszország

A csapásmérő drónok mellett Oroszország jelentős mennyiségben gyárt úgynevezett csalidrónokat is, olyan pilóta nélküli repülőszerkezeteket, amelyek nem tartalmaznak robbanófejet. Ezeket az ukrán légvédelem kifárasztására használják - tette hozzá a szóvivő.
Juszov azt hangoztatta, hogy
a tömeges csapások komoly kihívást jelentenek légvédelmi erőink számára. Egyúttal kihívás partnereinknek is, akiknek segíteniük kell az ukrán légtér védelmében.
Az ukrán légierő közölte, hogy szombatra virradó éjjel 91 orosz drónt indítottak támadásra, ezek közül 68-at lelőttek vagy megbénítottak, 18 viszont elérte a célját. A jelentés szerint a 18 csapásmérő drón nyolc helyszínen talált célba, míg négy helyen a lelőtt eszközök roncsainak lezuhanását regisztrálták.
Az ukrán rendőrség arról tájékoztatott, hogy a déli Herszon megyében található Bilozerka térségében az orosz erők csapásmérő drónnal támadtak meg egy ellenőrzőpontot, három rendőr megsebesült. Az Ukrzaliznicja állami vasúttársaság közleménye szerint reggel az orosz erők a donyecki régióban, Szlovjanszknál a vasúti infrastruktúrára mértek tüzérségi támadást, ami miatt késnek a vonatok. A Donyeck és a Herszon megyei közigazgatási hivatal szombati közlése szerint előző nap hat civil vesztette életét a két régióban orosz támadások következtében.
Andrij Jermak, az elnöki iroda vezetője a Telegramon arról számolt be, hogy az orosz ellenőrzésű területekről egy nagyobb csoport ukrán gyermeket szállítottak vissza Ukrajnába, de számukat nem hozta nyilvánosságra. Az ukrán vezérkar szombati összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége meghaladta az 1 millió 87 ezret. Az ukrán erők pénteken megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett két orosz harckocsit, 39 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 256 drónt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Reagált Zelenszkij a moszkvai meghívásra: „Jöjjön Putyin Kijevbe!”
Ebből így nehezen lesz találkozó.
Alig tudunk róla, pedig volt egy igazán különleges fegyverünk a második világháborúban
Érdekes koncepció volt a Király-géppisztoly.
Szankciók ide, szankciók oda, úgy néz ki, Moszkva megtalálta a felvásárlóit
Pekinget nem érdekli túlzottan, hogy mit szeretne a Nyugat.
Trump lenne Európa elnöke? Bizarr kijelentés, de van benne némi igazság
Európának saját tervre van szüksége a Moszkvával szembeni fellépésre, véli a Sciences Po professzora.
Második hetébe lép az ország legnagyobb hadgyakorlata - Itt kell csapatmozgásokra számítani
22 ezer katona gyakorlatozik.
A remény rabjai: valóban elhozza a kánaánt az euró bevezetése?
Megnéztük, milyen jövő várhat régiós versenytársunkra.
Megbírságolta az EU a Google-t, aztán megérkezett Donald Trump a vámjaival
Nem örül az amerikai elnök a "ragyogó és példátlan" amerikai vállalat büntetésének.
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.