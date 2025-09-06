  • Megjelenítés
Ismeretlen drón zuhant le a NATO hatalom területén: mindenki meglepődött, mi volt a valódi cél
Ismeretlen drón zuhant le a NATO hatalom területén: mindenki meglepődött, mi volt a valódi cél

A kelet-lengyelországi Majdan-Sielec falu közelében zuhant le egy ismeretlen tárgy, feltehetően egy pilóta nélküli repülő - közölte a TVP World.

A lengyel RMR FM rádió értesülése szerint már a hatóságok is megerősítették, hogy egy drón zuhanhatott le az ország területén. Az eset mindössze 500 méterre történt a lakóházaktól.

Sokáig semmi információt nem lehetett tudni erről, ezért felmerült a gyanú, hogy újra egy katonai pilóta nélküli repülőgépről van szó. Nem lenne egyedi eset, 2022-ben komoly feszültséget okozott, amikor az egyik orosz drón nem sokkal a határ mellett csapódott be, akkor két ember meghalt. 2025 augusztusában Fehéroroszország felől lépett be a lengyel légtérbe egy drón, az egy kukoricaföldre zuhant. Varsó állandó magas szintű készültségben van a korábbi esetek miatt.

Később a lengyel védelmi minisztérium cáfolta a feltételezést, szerintük egy csempészethez használt drónról van szó, amelyen nem találhatóak meg a katonai jegyek.

Atomháborúra gyakorolnak az oroszok, Ukrajna kiváltaná a Barátság kőolajvezetéket - Háborús híreink szombaton

