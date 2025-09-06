Kimondta a német politikus: szinte elképzelhetetlen NATO-csapatok Ukrajnába küldése

"Számomra szinte elképzelhetetlen, hogy NATO-haderők állomásozzanak ott. Oroszország ezt semmiképpen sem fogadná el, hiszen ez Ukrajna NATO-csatlakozásának előszobája lenne" - jelentette ki a német kormánykoalícióhoz tartozó bajorországi kereszténydemokraták (CSU) elnöke.
"Ráadásul a Bundeswehr nem áll készen erre" - tette hozzá. Véleménye szerint a hadsereg pénzügyi és személyzeti téren egyaránt szűkös forrásokkal rendelkezik, ezért kellene újra bevezetni a kötelező katonai szolgálatot is. Söder egyúttal vitát sürgetett az ukrán menekültekkel való bánásmódról is.
A béke jelenleg nem látszik elérhetőnek. Ezért jogos a felvetés, hogy hadköteles korú ukránokat visszaküldjünk hazájukba, hogy ott ők maguk gondoskodhassanak a biztonságról
- mondta.
A CSU vezetője szerint változtatni kell a Németországban élő ukránoknak járó állami anyagi támogatásra vonatkozón is. A jelenlegi rendszer ugyanis szerinte "oda vezetett, hogy más európai országokhoz képest nálunk jóval kisebb arányban dolgoznak az ukránok. Ezen sürgősen változtatni kell - és nem csak az újonnan érkező ukránok esetében" - mondta.
Az ukránok a háború 2022-es kezdete óta Németországban nem menedékkérőként, hanem külön szabályozás keretében váltak ellátásra jogosulttá. Azonnal munkát vállalhattak, de ha nem tudták munkával biztosítani a megélhetésüket, jogosulttá váltak a megélhetés és a lakhatás biztosítását nyújtó állami támogatásra, a Bürgergeldre. A kormánykoalíció jelenlegi tervei szerint azonban azok az ukrán állampolgárok, akik 2025. április 1-je után érkeztek vagy érkeznek Németországba, már nem Bürgergeldet, hanem alacsonyabb szintű ellátást, menedékkérőknek járó juttatásokat kapnának.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Reagált Zelenszkij a moszkvai meghívásra: „Jöjjön Putyin Kijevbe!”
Ebből így nehezen lesz találkozó.
Alig tudunk róla, pedig volt egy igazán különleges fegyverünk a második világháborúban
Érdekes koncepció volt a Király-géppisztoly.
Szankciók ide, szankciók oda, úgy néz ki, Moszkva megtalálta a felvásárlóit
Pekinget nem érdekli túlzottan, hogy mit szeretne a Nyugat.
Trump lenne Európa elnöke? Bizarr kijelentés, de van benne némi igazság
Európának saját tervre van szüksége a Moszkvával szembeni fellépésre, véli a Sciences Po professzora.
Második hetébe lép az ország legnagyobb hadgyakorlata - Itt kell csapatmozgásokra számítani
22 ezer katona gyakorlatozik.
A remény rabjai: valóban elhozza a kánaánt az euró bevezetése?
Megnéztük, milyen jövő várhat régiós versenytársunkra.
Megbírságolta az EU a Google-t, aztán megérkezett Donald Trump a vámjaival
Nem örül az amerikai elnök a "ragyogó és példátlan" amerikai vállalat büntetésének.
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.