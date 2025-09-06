Lesújtó jelentés jött a világ egyik legjobb vadászgépéről: egyre sokasodnak a problémák az F-35-ösök körül

A Kormányzati Elszámoltathatósági Hivatal (GAO) friss jelentése szerint

az F-35 program irodája több százmillió dolláros teljesítménybónuszt fizetett a Lockheed Martinnak, miközben a késve szállított repülőgépek százalékos aránya és az átlagos késés napjainak száma növekedett.

A Lockheed és a hajtóműgyártó Pratt & Whitney is ösztönző díjakat kapott, de a GAO szerint ezek a kifizetések „nagyrészt hatástalanok” voltak a vállalkozók elszámoltathatóságának biztosításában. Az ösztönzők struktúrája lehetővé tette a Lockheed számára, hogy akár 60 napos késéssel szállítsa az F-35-ösöket, és még így is részesüljön a bónuszokból. A jelentés új késedelmeket tárt fel a program Block 4 modernizációs erőfeszítéseivel és a Technology Refresh 3 (TR-3) frissítéssel kapcsolatban, amely a Block 4 gerincét képezi. A program csökkentette a Block 4-gyel szállítandó képességek mennyiségét, miközben a költségek 10,6 milliárd dollárról 16,5 milliárd dollárra emelkedtek egy 2021-es becslés szerint.

A csökkentett Block 4 képességek befejezése 2031-ig fog tartani - 5 évvel később, mint ahogy a program eredetileg a teljes Block 4 fejlesztést tervezte befejezni. A program késleltetni fogja azokat a Block 4 képességeket, amelyek működéséhez fejlettebb hajtómű szükséges. A TR-3 - egy 1,9 milliárd dolláros szoftver- és hardverfrissítés, amelynek 2023 áprilisára kellett volna elkészülnie - a GAO szerint jövő évig nem lesz teljesen kész. Idén júniusban a Lockheed vezetői bejelentették, hogy a vállalat elkészített egy harckész verziót a TR-3-ból, de a program csak 2025 júliusában kezdi meg egyes F-35-ösök frissítését „korlátozott” harckész szoftverrel.

A krónikus késések és költségtúllépések miatt a Pentagon egy évre leállította az új F-35-ösök átvételét - ez a szünet 2024 júliusában ért véget.

Azóta a Pentagon „csonkított” TR-3 csomaggal fogadja el a TR-3 vadászgépeket. A GAO a TR-3 késéseit a szoftver stabilitási problémáira, az integrált központi processzor minőségi problémáira és késedelmes szállítására, valamint az új érzékelőrendszer, a Next Generation Distributed Aperture System késéseire vezette vissza.

