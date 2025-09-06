  • Megjelenítés
FONTOS A remény rabjai: valóban elhozza a kánaánt az euró bevezetése?
Második hetébe lép az ország legnagyobb hadgyakorlata - Itt kell csapatmozgásokra számítani
Globál

Második hetébe lép az ország legnagyobb hadgyakorlata - Itt kell csapatmozgásokra számítani

MTI
Az Adaptive Hussars 2025 előre tervezett, NATO keretek között megrendezett, összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat. A Honvédelmi Minisztérium közzé tette, mely területeken érdemes fokozott csapatmozgásokra számítani.

Szeptember első hetében megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nevű nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete. Az előre tervezett, NATO keretek közt megrendezett, összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat során,

hat héten keresztül mintegy 22 ezer katona - hivatásosok és tartalékosok egyaránt - vonul fel az ország több pontján számos komplex műveletben részt véve.

A gyakorlat végrehajtása kapcsán – csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt – továbbra is fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján.

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlathoz kapcsolódóan, Fajsz-Dombori térségében végrehajtott katonai manőver miatt közúton végrehajtott eszközátcsoportosításra kell számítani szeptember 8. és 10 között. Az említett időszakban katonai gépjárművekből álló menetoszlopok közlekedésére kell számítani Szentes – Kiskunfélegyháza – Fülöpjakab – Jakabszállás – Soltvadkert – Kiskőrös – Öregcsertő – Drágszél – Miske – Fajsz, valamint a Szentes – Kiskunfélegyháza – Fülöpjakab – Jakabszállás – Soltvadkert – Kecel – Császártöltés – Sükösd – Dusnok – Fajsz útvonalakon és vissza.

Szeptember 7-én az MH 1. Tűzszerész és Folyamőrezred is megkezdi átcsoportosítását 2 db aknamentesítő hajóval és 29 fővel, aznap Bajáig, ahonnan szeptember 8-án és 9-én a Baja – Fajsz folyami útvonalon mozogva a Honvédség erőinek dunai átkelését biztosítják Dombori – Fajsz térségében. A két aknamentesítő hajó szeptember 10-én visszacsoportosítást hajt végre az MH Hadikikötőbe.

Kapcsolódó cikkünk

Itt vannak a részletek: 22 ezer katona gyakorolja egy Magyarország elleni támadás elhárítását

Kezdődik az elmúlt 30 év legnagyobb gyakorlata Magyarországon: figyelmeztet a Honvédelmi Minisztérium

Megjött a figyelmeztetés: katonai járművek lépnek be Magyarországra

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Boeing_MQ-28_Ghost_Bat_at_2023_Avalon_Airshow_(3)_cropped
Globál
Aggódhat Kína? - Levegőbe emelkedett a vadiúj MQ-28A Ghost Bat
Pénzcentrum
200 ezer forintot is megérhet ez a különleges LEGO figura: rengeteg magyar polcán ott lapulhat egy
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility