Második hetébe lép az ország legnagyobb hadgyakorlata - Itt kell csapatmozgásokra számítani

Az Adaptive Hussars 2025 előre tervezett, NATO keretek között megrendezett, összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat. A Honvédelmi Minisztérium közzé tette, mely területeken érdemes fokozott csapatmozgásokra számítani.

Szeptember első hetében megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nevű nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete. Az előre tervezett, NATO keretek közt megrendezett, összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat során,

hat héten keresztül mintegy 22 ezer katona - hivatásosok és tartalékosok egyaránt - vonul fel az ország több pontján számos komplex műveletben részt véve.

A gyakorlat végrehajtása kapcsán – csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt – továbbra is fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján.

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlathoz kapcsolódóan, Fajsz-Dombori térségében végrehajtott katonai manőver miatt közúton végrehajtott eszközátcsoportosításra kell számítani szeptember 8. és 10 között. Az említett időszakban katonai gépjárművekből álló menetoszlopok közlekedésére kell számítani Szentes – Kiskunfélegyháza – Fülöpjakab – Jakabszállás – Soltvadkert – Kiskőrös – Öregcsertő – Drágszél – Miske – Fajsz, valamint a Szentes – Kiskunfélegyháza – Fülöpjakab – Jakabszállás – Soltvadkert – Kecel – Császártöltés – Sükösd – Dusnok – Fajsz útvonalakon és vissza.

Szeptember 7-én az MH 1. Tűzszerész és Folyamőrezred is megkezdi átcsoportosítását 2 db aknamentesítő hajóval és 29 fővel, aznap Bajáig, ahonnan szeptember 8-án és 9-én a Baja – Fajsz folyami útvonalon mozogva a Honvédség erőinek dunai átkelését biztosítják Dombori – Fajsz térségében. A két aknamentesítő hajó szeptember 10-én visszacsoportosítást hajt végre az MH Hadikikötőbe.

