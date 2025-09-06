Második hetébe lép az ország legnagyobb hadgyakorlata - Itt kell csapatmozgásokra számítani

Szeptember első hetében megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nevű nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete. Az előre tervezett, NATO keretek közt megrendezett, összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat során,
hat héten keresztül mintegy 22 ezer katona - hivatásosok és tartalékosok egyaránt - vonul fel az ország több pontján számos komplex műveletben részt véve.
A gyakorlat végrehajtása kapcsán – csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt – továbbra is fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján.
Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlathoz kapcsolódóan, Fajsz-Dombori térségében végrehajtott katonai manőver miatt közúton végrehajtott eszközátcsoportosításra kell számítani szeptember 8. és 10 között. Az említett időszakban katonai gépjárművekből álló menetoszlopok közlekedésére kell számítani Szentes – Kiskunfélegyháza – Fülöpjakab – Jakabszállás – Soltvadkert – Kiskőrös – Öregcsertő – Drágszél – Miske – Fajsz, valamint a Szentes – Kiskunfélegyháza – Fülöpjakab – Jakabszállás – Soltvadkert – Kecel – Császártöltés – Sükösd – Dusnok – Fajsz útvonalakon és vissza.
Szeptember 7-én az MH 1. Tűzszerész és Folyamőrezred is megkezdi átcsoportosítását 2 db aknamentesítő hajóval és 29 fővel, aznap Bajáig, ahonnan szeptember 8-án és 9-én a Baja – Fajsz folyami útvonalon mozogva a Honvédség erőinek dunai átkelését biztosítják Dombori – Fajsz térségében. A két aknamentesítő hajó szeptember 10-én visszacsoportosítást hajt végre az MH Hadikikötőbe.
Címlapkép forrása: Portfolio
Kiderült, kiket jelöl a FED élére Donald Trump
Három jelölt közül kerül ki az új jegybankelnök
Jó hír érkezett az egészségügyi dolgozó nyugdíjasoknak
Mégis jár az utalvány.
Ingatlanpiaci élénkülést is hozhat a zártkerti ingatlanok művelésből való kivonásának új lehetősége
Új jogszabályi környezet jött létre.
Testközelből Trump támadása a Harvard ellen
Izgalmas időszak van az Ivy League-es magyar diákok mögött.
Félelmetes fegyverarzenált villantott a keleti nagyhatalom: Peking megmutatta, mitől retteghet a jövőben a világ
Ilyen lehet a jövő hadviselése.
Itt vannak a számok: minden idők egyik legmelegebb nyarán vagyunk túl
Komoly szélsőségek mutatkoztak országosan.
Tökéletes vihar: esnek az olajárak a fontos hétvégi találkozó előtt
Összeülnek az olajnagyhatalmak.
Lesújtó kutatás érkezett a cukorhelyettesítőkről: éveket vehetnek el a várható élettartamból
Nagyon rossz hatást gyakorol az agyra.
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.