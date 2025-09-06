Reagált Zelenszkij a moszkvai meghívásra: „Jöjjön Putyin Kijevbe!”

Ő eljöhet Kijevbe, én viszont nem mehetek Moszkvába, amikor hazámat nap mint nap rakétatámadások érik. Nem mehetek el ennek a terroristának a fővárosába. Putyin ezt jól tudja
- mondta Zelenszkij az ABC News amerikai televíziónak adott interjújában, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett szombaton.
Szerinte Putyin Moszkvát azért ajánlotta helyszínül, hogy elodázza a találkozót vele.
Ha valaki nem akar találkozni a háború alatt, akkor természetesen felajánlhat valamit, ami számomra vagy mások számára elfogadhatatlan lesz
- jegyezte meg az ukrán elnök.
Putyin pénteken Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén jelentette ki, hogy Moszkva "a legjobb helyszín" az orosz-ukrán csúcstalálkozóra, Ukrajna arra vonatkozó igényét pedig, hogy máshol tartsák meg a találkozót, "eltúlzott kérésnek" nevezte.
Zelenszkij szombaton a Telegramon tett bejegyzésében arról írt, hogy szeptember első öt napja alatt Oroszország több mint 1300 csapásmérő drónt, közel 900 irányított légibombát és mintegy ötven különböző típusú rakétát vetett be Ukrajna ellen. Kiemelte, hogy Ukrajna több mint felét, 14 megyét értek ez idő alatt orosz támadások.
„Oroszország tovább húzza ezt a háborút, és bohózatot próbál csinálni a diplomáciából. Erre közös választ kell adni: a lövetésekre és a rombolásokra, a diplomáciai erőfeszítések és a civilizált párbeszéd semmibe vételére. Donald Trump (amerikai) elnöknek teljesen igaza van: a diplomácia feloldásához hatékony korlátozások szükségesek az orosz olaj- és gázkereskedelemben. Fokoznunk kell a szankciós nyomást, növelni kell az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat, és garantálni kell, hogy a jövőben ne ismétlődhessen meg hasonló invázió" - írta Zelenszkij.
Címlapkép forrása: Portfolio
Alig tudunk róla, pedig volt egy igazán különleges fegyverünk a második világháborúban
Érdekes koncepció volt a Király-géppisztoly.
Szankciók ide, szankciók oda, úgy néz ki, Moszkva megtalálta a felvásárlóit
Pekinget nem érdekli túlzottan, hogy mit szeretne a Nyugat.
Trump lenne Európa elnöke? Bizarr kijelentés, de van benne némi igazság
Európának saját tervre van szüksége a Moszkvával szembeni fellépésre, véli a Sciences Po professzora.
Második hetébe lép az ország legnagyobb hadgyakorlata - Itt kell csapatmozgásokra számítani
22 ezer katona gyakorlatozik.
A remény rabjai: valóban elhozza a kánaánt az euró bevezetése?
Megnéztük, milyen jövő várhat régiós versenytársunkra.
Megbírságolta az EU a Google-t, aztán megérkezett Donald Trump a vámjaival
Nem örül az amerikai elnök a "ragyogó és példátlan" amerikai vállalat büntetésének.
Aggódhat Kína? - Levegőbe emelkedett a vadiúj MQ-28A Ghost Bat
Bő ötven év után tér vissza a fegyverpiacra a csendes-óceáni hatalom.
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.