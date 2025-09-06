  • Megjelenítés
Reagált Zelenszkij a moszkvai meghívásra: „Jöjjön Putyin Kijevbe!”
Globál

Reagált Zelenszkij a moszkvai meghívásra: „Jöjjön Putyin Kijevbe!”

MTI
Visszautasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Vlagyimir Putyin orosz államfő felvetését, hogy Moszkvában tárgyaljon vele a háború lezárásáról, ehelyett azt javasolta, hogy ő látogasson el Kijevbe.

Ő eljöhet Kijevbe, én viszont nem mehetek Moszkvába, amikor hazámat nap mint nap rakétatámadások érik. Nem mehetek el ennek a terroristának a fővárosába. Putyin ezt jól tudja

- mondta Zelenszkij az ABC News amerikai televíziónak adott interjújában, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett szombaton.

Szerinte Putyin Moszkvát azért ajánlotta helyszínül, hogy elodázza a találkozót vele.

Ha valaki nem akar találkozni a háború alatt, akkor természetesen felajánlhat valamit, ami számomra vagy mások számára elfogadhatatlan lesz

- jegyezte meg az ukrán elnök.

Putyin pénteken Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén jelentette ki, hogy Moszkva "a legjobb helyszín" az orosz-ukrán csúcstalálkozóra, Ukrajna arra vonatkozó igényét pedig, hogy máshol tartsák meg a találkozót, "eltúlzott kérésnek" nevezte.

Zelenszkij szombaton a Telegramon tett bejegyzésében arról írt, hogy szeptember első öt napja alatt Oroszország több mint 1300 csapásmérő drónt, közel 900 irányított légibombát és mintegy ötven különböző típusú rakétát vetett be Ukrajna ellen. Kiemelte, hogy Ukrajna több mint felét, 14 megyét értek ez idő alatt orosz támadások.

„Oroszország tovább húzza ezt a háborút, és bohózatot próbál csinálni a diplomáciából. Erre közös választ kell adni: a lövetésekre és a rombolásokra, a diplomáciai erőfeszítések és a civilizált párbeszéd semmibe vételére. Donald Trump (amerikai) elnöknek teljesen igaza van: a diplomácia feloldásához hatékony korlátozások szükségesek az orosz olaj- és gázkereskedelemben. Fokoznunk kell a szankciós nyomást, növelni kell az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat, és garantálni kell, hogy a jövőben ne ismétlődhessen meg hasonló invázió" - írta Zelenszkij.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-2208458738
Globál
Atomháborúra gyakorolnak az oroszok, Ukrajna kiváltaná a Barátság kőolajvezetéket - Háborús híreink szombaton
Pénzcentrum
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility