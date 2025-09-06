Szankciók ide, szankciók oda, úgy néz ki, Moszkva megtalálta a felvásárlóit

Újabb orosz LNG-szállítmány érkezett Kínába a szankciók alatt álló Arctic LNG 2 projektből, nem sokkal Putyin és Hszi Csin-ping pekingi találkozója után - írja a Reuters.

A LSEG hajókövetési adatai szerint a Voszhod LNG tanker Kína délnyugati Kuanghszi tartományában, Tieshan kikötőjének LNG-terminálján horgonyzott le. Az orosz zászló alatt hajózó, 150 000 köbméter cseppfolyósított földgázt szállító tanker rakományát július 19-én vette fel az észak-szibériai Gydan térségében található Arctic LNG 2 létesítményben.

Ez a második szállítmány a szankcionált projektből, amely Kínába érkezett, miután a szintén szankciók alatt álló Arctic Mulan tanker augusztus végén futott be a Pejhaj LNG-terminálra. Az Arctic Mulan rakománya volt az első, amely végfelhasználóhoz jutott el az Arctic LNG tavaly indult projektjéből.

Az Arctic LNG 2 2023 decemberében kezdte meg a termelést, de a szállítások ütemezése elmarad a tervezettől a jégtörő gázszállító hajók hiánya és az Ukrajna elleni orosz invázió miatt bevezetett nyugati szankciók következtében.

A szállítmány néhány nappal azután érkezett meg, hogy Putyin elnök magas rangú látogatást tett Kínában a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozója és a második világháború végét ünneplő katonai parádé alkalmából.

Az Arctic LNG 2 projekt 60%-ban a Novatek orosz vállalat tulajdonában van, és

Oroszország egyik legnagyobb LNG-üzemévé válhatott volna évi 19,8 millió tonnás tervezett kapacitásával,

de a szankciók beárnyékolják a kilátásait.

Tavaly nyolc rakományt töltöttek be az Arctic LNG 2-ből több szankcionált LNG-hajóra, idén pedig hat ismert szállítmányt indítottak útnak a projektből, amelyek közül néhány szankcionált tanker az Északi-tengeri Útvonal mentén kelet felé haladt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images