  • Megjelenítés
Szankciók ide, szankciók oda, úgy néz ki, Moszkva megtalálta a felvásárlóit
Globál

Szankciók ide, szankciók oda, úgy néz ki, Moszkva megtalálta a felvásárlóit

Portfolio
Újabb orosz LNG-szállítmány érkezett Kínába a szankciók alatt álló Arctic LNG 2 projektből, nem sokkal Putyin és Hszi Csin-ping pekingi találkozója után - írja a Reuters.

A LSEG hajókövetési adatai szerint a Voszhod LNG tanker Kína délnyugati Kuanghszi tartományában, Tieshan kikötőjének LNG-terminálján horgonyzott le. Az orosz zászló alatt hajózó, 150 000 köbméter cseppfolyósított földgázt szállító tanker rakományát július 19-én vette fel az észak-szibériai Gydan térségében található Arctic LNG 2 létesítményben.

Ez a második szállítmány a szankcionált projektből, amely Kínába érkezett, miután a szintén szankciók alatt álló Arctic Mulan tanker augusztus végén futott be a Pejhaj LNG-terminálra. Az Arctic Mulan rakománya volt az első, amely végfelhasználóhoz jutott el az Arctic LNG tavaly indult projektjéből.

Az Arctic LNG 2 2023 decemberében kezdte meg a termelést, de a szállítások ütemezése elmarad a tervezettől a jégtörő gázszállító hajók hiánya és az Ukrajna elleni orosz invázió miatt bevezetett nyugati szankciók következtében.

A szállítmány néhány nappal azután érkezett meg, hogy Putyin elnök magas rangú látogatást tett Kínában a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozója és a második világháború végét ünneplő katonai parádé alkalmából.

Az Arctic LNG 2 projekt 60%-ban a Novatek orosz vállalat tulajdonában van, és

Oroszország egyik legnagyobb LNG-üzemévé válhatott volna évi 19,8 millió tonnás tervezett kapacitásával,

de a szankciók beárnyékolják a kilátásait.

Tavaly nyolc rakományt töltöttek be az Arctic LNG 2-ből több szankcionált LNG-hajóra, idén pedig hat ismert szállítmányt indítottak útnak a projektből, amelyek közül néhány szankcionált tanker az Északi-tengeri Útvonal mentén kelet felé haladt.

Kapcsolódó cikkünk

Atomháborúra gyakorolnak az oroszok, Ukrajna kiváltaná a Barátság kőolajvezetéket - Háborús híreink szombaton

Megszólalt Oroszország erős embere: megfenyegette a NATO egyik hatalmát

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-2208458738
Globál
Atomháborúra gyakorolnak az oroszok, Ukrajna kiváltaná a Barátság kőolajvezetéket - Háborús híreink szombaton
Pénzcentrum
200 ezer forintot is megérhet ez a különleges LEGO figura: rengeteg magyar polcán ott lapulhat egy
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility