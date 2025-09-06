Szörnyű fegyvert vett elő Moszkva: kiderültek a részletek

Tényfeltáró újságírók jártak annak utána, hogy pontosan mely egységek rendelkezhetnek RG-Vo gázgránátokkal. A kutatás szerint két gépesített lövészdandár, légideszantosok és az Orosz Nemzeti Gárda tagjai is rendelkeznek ezekkel a fegyverekkel. Az ilyen típusú gránátok bevetése sértik a nemzetközi megállapodásokat, amelyek tiltják a vegyi fegyverek használatát. A lap arról ír, hogy a 114. Külön Gépesített Lövészdandár 2024-ben vetette be ezeket egy akció során, amikor az ukrán védők állásaira dobták azokat, több katonát megölve. A másik dokumentált eset a 136. Gépesített Lövészdandárhoz köthető, esetükben 2025-ös példákat tudtak megnevezni vegyi fegyverekkel elkövetett támadásra.

Az információk egy belső levelezés kiszivárgása után váltak elérhetővé, az álneveken zajló beszélgetés során pontosan meg is nevezték az egyik orosz felet, aki a tiltott fegyverek szállítását végezte. Megállapították, hogy az Orosz Nemzeti Gárda olyan gázgránátokat is használhat, amelyeket a háború törvényei és szokásai tiltanak. Az RG-Vo gázgránátokat az Alkalmazott Kémiai Intézet gyártja, az intézmény pedig régóta közismert beszállítója a gárdának. Még egy egység kaphatott a fegyverekből, a Szaratov megyei Központi Katonai Vegyi Kiképzőtér, más néven 42734-es katonai egység. A bizonyítékok között fényképek is találhatóak.

A mérgező vegyi anyagok használatát nemcsak az Oroszország által aláírt Vegyi Fegyverek Használatának Tiltásáról Szóló Egyezmény, hanem a Genfi Egyezmény is tiltja.

