Trump saját örökségét rombolja le: lépése elhozhatja a Kína ellenes szövetség végét

Trump kijelentése, miszerint „elvesztettük Indiát (és Oroszországot) a legsötétebb Kína javára”, további aggodalmakat keltett, különösen mivel a Quad létrejöttét alapvetően a Kínától való félelem, különösen annak az indo-csendes-óceáni térségben növekvő befolyása motiválta. Narendra Modi indiai miniszterelnök szombaton igyekezett enyhíteni a feszültséget, amikor kijelentette, hogy Új-Delhi és Washington kapcsolata továbbra is „nagyon pozitív”. Trump szintén próbálta tompítani korábbi kijelentéseit, hangsúlyozva, hogy „mindig barátja lesz Modinak” és hogy „India és az Egyesült Államok különleges kapcsolattal rendelkeznek”.
A Quad jövőjével kapcsolatos kérdőjelek mögött az a felismerés is áll, hogy a fórum álta
l az elmúlt négy évben elfogadott fontos politikák és programok szöges ellentétben állnak a Trump-adminisztráció jelenlegi irányvonalával.
Ironikus módon éppen Trump volt az, aki első elnöksége alatt, 2017-ben vezető szerepet játszott a Quad újjáélesztésében. A csoportosulást eredetileg 2007-ben indította el Abe Sinzó japán miniszterelnök, de 2008-ban megszűnt működni, miután Ausztrália Kevin Rudd miniszterelnöksége alatt kilépett, nem kívánva Kína-ellenes színben feltűnni.
Trump elnöksége alatt a Quad először 2019-ben találkozott külügyminiszteri szinten, és olyan országokat is meghívott, mint Új-Zéland, Dél-Korea és Vietnám. Biden elnök folytatta ezt az örökséget, és 2021-ben elindította az éves Quad-csúcstalálkozót a négy partner kormányfőinek részvételével. Az elmúlt öt évben a Quad kormányfői hatszor találkoztak, legutóbb Biden elnök vendégeként 2024. szeptember 21-én Wilmingtonban. Ezen a találkozón döntöttek arról, hogy India rendezi az idei csúcstalálkozót, amelynek sorsa most bizonytalanná vált.
A Quad nem katonai blokként, hanem partnerségként fejlődött, amelynek célja „egy szabad és nyitott Indo-csendes-óceáni térség” előmozdítása.
A kezdeményezés a tengeri és transznacionális biztonság, a gazdasági jólét, a kritikus és új technológiák, valamint a humanitárius segítségnyújtás megerősítésére összpontosít. A kritikusok, köztük kínai tisztviselők állításaival ellentétben a Quadot hivatalosan soha nem Kína-ellenes csoportosulásként mutatták be. A találkozókon általában kerülik Kína nevének említését, ehelyett olyan elveket hangsúlyoznak, amelyek ellenzik a területi status quo és a tengeri határok egyoldalú és erőszakos megváltoztatását.
A Trump-adminisztráció jelenlegi politikái azonban több ponton is ellentétesek a Quad célkitűzéseivel. Az amerikai elnök leépítette a Nemzetközi Fejlesztési Ügynökséget (USAID) és megszüntetett több ezer támogatást, ami aláássa a Quad közös egészségügyi kezdeményezéseit. Emellett az „Amerika az első” energiapolitikája ellentétes a Quad klímaváltozással kapcsolatos együttműködési törekvéseivel. A Quad multilaterális megközelítése éles ellentétben áll Trump szigorúan tranzakcionális és kétoldalú tárgyalási módszerével. Jogos kérdés, hogy a Quad képes lesz-e ellenállni Trump támadásainak, vagy újabb hibernálásba vonul, mint 2008 és 2017 között, amíg egy új amerikai elnök fel nem éleszti.
Címlapkép forrása: U.S. Department of State from United States via Wikimedia Commons
