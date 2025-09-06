Váratlan fordulat: az európai vezető szerint Putyin hatalmas gesztust tehet Zelenszkijnek

Fico elmondása szerint a Putyinnal folytatott megbeszélésén

az orosz elnök kijelentette, hogy kész „bárhol” találkozni Zelenszkijjel.

A szlovák kormányfő ugyanakkor elismerte, hogy egy ilyen találkozó nem járna „sok politikai előnnyel”, mivel az oroszok nem néznék jó szemmel. A szlovák miniszterelnök hozzátette, hogy mind Zelenszkij, mind Putyin tisztában van azzal, hogy a lehetséges politikai kár ellenére találkozniuk kell a problémák megvitatása érdekében, különben a háború folytatódni fog. Fico kijelentette, hogy Moszkvának biztonsági garanciákra van szüksége, és hogy az „orosz ajkú lakosság diszkriminációja” is része a konfliktusnak.

Fico szerint a háború befejezése után normalizálni kell a kapcsolatokat Oroszországgal, és javasolta a Moszkvával való nemzetközi együttműködés helyreállítását. Bár elutasította Ukrajna NATO-csatlakozásának lehetőségét, támogatja Kijev európai uniós csatlakozását, de figyelmeztetett, hogy ez „hosszú út” lesz.

A szlovák kormányfő szerint a fő akadályok a nagy EU-tagállamoktól származnak majd, amelyekkel Zelenszkijnek tárgyalnia kell. Szeptember 3-án Putyin kijelentette, hogy nem zárja ki a találkozót az ukrán elnökkel, de hozzátette, hogy ezt Moszkvában képzeli el. Az ajánlat nem talált nyitott fülekre, az ukrán államfő elutasította a meghívást, de cserébe meginvitálta az orosz elnököt Kijevbe.

Címlapkép forrása: Kremlin.ru via Wikimedia Commons