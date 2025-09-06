  • Megjelenítés
Zelenszkij felvázolta: létezik egy nagy terv, amivel megállítható Putyin
Globál

Zelenszkij felvázolta: létezik egy nagy terv, amivel megállítható Putyin

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint van lehetőség arra, hogy Oroszországot békére kényszerítsék – írja az RBC Ukraine.

Oroszországot a béke felé kell terelni. Ennek kulcsa Európa és az Egyesült Államok egységes fellépése, beleértve a szankciókat és a vámokat

– foglalta össze Zelenszkij.

Arról is beszélt, hogy a közelmúltban milyen találkozókon vett részt, illetve megjegyezte, hogy összesen 26 ország jelezte már a szándékát, hogy részt venne egy békemisszióban Ukrajnában. Hangsúlyozta viszont, hogy a megoldást ki kell kényszeríteni Vlagyimir Putyinból, ennek pedig az eszköze az egységes fellépés lehet. Kifejtette, hogy Moszkva jelenleg igyekszik minden béketörekvést elutasítani, illetve törekszik a háború elhúzására.

A szigorú szankciók és vámok – az európai és amerikai erőfeszítések együttes alkalmazása – kulcsfontosságú ehhez. Nem maradhat lehetőség Oroszország hadigépezetének finanszírozására. Ezután még több transzatlanti munka következik annak biztosítására, hogy a nyomás valóban kézzelfogható legyen

– fejtette ki.

Az ukrajnai békemegállapodás lehetősége 2025-ben Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépését követően többször is közelinek látszott, leginkább augusztusban kerültek ehhez közel a felek, ekkor Putyin és Trump Alaszkában találkozott, majd nem sokkal később az amerikai vezető Zelenszkijt is fogadta. Hiába voltak reménykeltőek a nyilatkozatok, lényegi előrelépés még nem látszódik. Az egyik legnagyobb vita a biztonsági garanciák és a területi kérdések körül alakult ki. Moszkva nem akar külföldi katonákat látni Ukrajnában egy esetleges béke után sem, míg Kijev ezt szeretné elérni. Az oroszok szeretnék az egész Donbaszt megkapni, ám az ukránok arra mutatkoznak egyedül nyitottnak, hogy a jelenlegi frontvonalakat „befagyasztják”.

Kapcsolódó cikkünk

Atomháborúra gyakorolnak az oroszok, Ukrajna kiváltaná a Barátság kőolajvezetéket - Háborús híreink szombaton

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
marine le pen
Globál
Nem adja fel Orbán Viktor szövetségese: újra nekifutna, hogy Európa egyik legerősebb hatalmát vezesse
Pénzcentrum
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility