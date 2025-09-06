Zelenszkij felvázolta: létezik egy nagy terv, amivel megállítható Putyin

Oroszországot a béke felé kell terelni. Ennek kulcsa Európa és az Egyesült Államok egységes fellépése, beleértve a szankciókat és a vámokat

– foglalta össze Zelenszkij.

Arról is beszélt, hogy a közelmúltban milyen találkozókon vett részt, illetve megjegyezte, hogy összesen 26 ország jelezte már a szándékát, hogy részt venne egy békemisszióban Ukrajnában. Hangsúlyozta viszont, hogy a megoldást ki kell kényszeríteni Vlagyimir Putyinból, ennek pedig az eszköze az egységes fellépés lehet. Kifejtette, hogy Moszkva jelenleg igyekszik minden béketörekvést elutasítani, illetve törekszik a háború elhúzására.

A szigorú szankciók és vámok – az európai és amerikai erőfeszítések együttes alkalmazása – kulcsfontosságú ehhez. Nem maradhat lehetőség Oroszország hadigépezetének finanszírozására. Ezután még több transzatlanti munka következik annak biztosítására, hogy a nyomás valóban kézzelfogható legyen

– fejtette ki.

Az ukrajnai békemegállapodás lehetősége 2025-ben Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépését követően többször is közelinek látszott, leginkább augusztusban kerültek ehhez közel a felek, ekkor Putyin és Trump Alaszkában találkozott, majd nem sokkal később az amerikai vezető Zelenszkijt is fogadta. Hiába voltak reménykeltőek a nyilatkozatok, lényegi előrelépés még nem látszódik. Az egyik legnagyobb vita a biztonsági garanciák és a területi kérdések körül alakult ki. Moszkva nem akar külföldi katonákat látni Ukrajnában egy esetleges béke után sem, míg Kijev ezt szeretné elérni. Az oroszok szeretnék az egész Donbaszt megkapni, ám az ukránok arra mutatkoznak egyedül nyitottnak, hogy a jelenlegi frontvonalakat „befagyasztják”.

