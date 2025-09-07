Fordul a kocka: az ukrán főparancsnok szerint komoly sikert értek el a háború legforróbb frontján

2025-ben a legizgalmasabb események a kelet-ukrajnai frontvonalon egyértelműen Pokrovszk városa körül zajlanak, amit az oroszok igyekeznek túlerővel bevenni. Szirszkij szerint az augusztusi események nem éppen Moszkva kezére játszottak:
Bár a védelmi erők augusztusban öt négyzetkilométert veszítettek a pokrovszki fronton, visszaszerezték az ellenőrzést 26 négyzetkilométer ukrán terület felett. Hasonló arány figyelhető meg a mi javunkra a dobropilliai fronton is
– mondta.
Hozzátette, hogy aktív szolgálatot látott el több frontszakaszon is, Pokrovszknál, Dobropilliánál, valamint Sziverszknél is. Kiemelte viszont, hogy ezek közül az első jelenti a legnagyobb kihívást. Kifejtette, hogy az ukrán védők az elmúlt egy hétben csak itt összesen 350 támadást hárítottak el.
Az oroszok itt összpontosították fő erőfeszítéseiket, és itt hozták létre a legnagyobb támadócsoportot, amely megpróbálja áttörni védelmünket
– tette hozzá.
Címlapkép forrása: Forasfilm via Wikimedia Commons
