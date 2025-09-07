  • Megjelenítés
Fordul a kocka: az ukrán főparancsnok szerint komoly sikert értek el a háború legforróbb frontján
Globál

Fordul a kocka: az ukrán főparancsnok szerint komoly sikert értek el a háború legforróbb frontján

Portfolio
Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint augusztusban megfordult a trend Pokrovszknál – írja az Ukrajinszka Pravda.

2025-ben a legizgalmasabb események a kelet-ukrajnai frontvonalon egyértelműen Pokrovszk városa körül zajlanak, amit az oroszok igyekeznek túlerővel bevenni. Szirszkij szerint az augusztusi események nem éppen Moszkva kezére játszottak:

Bár a védelmi erők augusztusban öt négyzetkilométert veszítettek a pokrovszki fronton, visszaszerezték az ellenőrzést 26 négyzetkilométer ukrán terület felett. Hasonló arány figyelhető meg a mi javunkra a dobropilliai fronton is

– mondta.

Hozzátette, hogy aktív szolgálatot látott el több frontszakaszon is, Pokrovszknál, Dobropilliánál, valamint Sziverszknél is. Kiemelte viszont, hogy ezek közül az első jelenti a legnagyobb kihívást. Kifejtette, hogy az ukrán védők az elmúlt egy hétben csak itt összesen 350 támadást hárítottak el.

Az oroszok itt összpontosították fő erőfeszítéseiket, és itt hozták létre a legnagyobb támadócsoportot, amely megpróbálja áttörni védelmünket

– tette hozzá.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi dróneső zúdult Ukrajnára, lángokban áll a Barátság kőolajvezeték – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Címlapkép forrása: Forasfilm via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2183985012-csillagok-drón-felhő-fény-időjárás-légierő-repülés-repülő
Globál
Halálos fegyverrel rukkolt elő a fenyegetett sziget: ezzel akár a keleti nagyhatalom fővárosát is támadhatja
Pénzcentrum
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility