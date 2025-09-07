  • Megjelenítés
Halálos fegyverrel rukkolt elő a fenyegetett sziget: ezzel akár a keleti nagyhatalom fővárosát is támadhatja
Halálos fegyverrel rukkolt elő a fenyegetett sziget: ezzel akár a keleti nagyhatalom fővárosát is támadhatja

Tajvan új, alacsony költségű öngyilkos drónok fejlesztésével bővíti csapásmérő képességeit, miközben az Egyesült Államokkal szorosabbra fűzi együttműködését a pilóta nélküli technológiák terén - tudósított a South China Morning Post.

A szigetország fő fegyvergyártója, a Nemzeti Csung-san Tudományos és Technológiai Intézet (NCSIST) az amerikai Kratos védelmi vállalattal közösen fejleszti a Csien Feng IV névre keresztelt eszközt. A projekt a Kratos MQM-178 Firejet céldrónját alakítja át nagy hatótávolságú öngyilkos drónná. Steve Fendley, a Kratos pilóta nélküli rendszerek részlegének elnöke megerősítette az együttműködést: "A fejlesztés az év elején kezdődött és gyorsan halad." Tajvani sajtójelentések szerint

az új drónok hatótávolsága legalább 1000 kilométer lesz, ami lehetővé teszi, hogy mélyen Kína területén, akár Pekingben vagy Sanghajban is csapást mérhessenek.

A rendszert a hónap végén mutatják be a Taipei Aerospace & Defence Technology kiállításon. A Firejet eredetileg szubszonikus repülőgépek és hajók elleni rakéták szimulálására szolgált kiképzési célokra. A drón körülbelül 3,3 méter hosszú, 1,9 méteres szárnyfesztávolsággal rendelkezik, és közel 0,7 Mach sebességgel képes repülni 10 688 méteres magasságig. Szakértők szerint az új drón költséghatékony alternatívát kínál a drága cirkálórakétákkal szemben. Ez lehetővé teszi Tajvan számára a "magas-alacsony mix" stratégiát: drága cirkálórakéták és nagy számú olcsó drón kombinálását, amelyek képesek kimeríteni az ellenség védelmi rendszereit.

Az elemzők szerint Tajvan stratégiája az ukrajnai háború tanulságait tükrözi, ahol az olcsó drónokat sikeresen használják orosz olajraktárak és logisztikai központok ellen a frontvonaltól több száz kilométerre. Tajvan lépése az ember nélküli csapásmérő rendszerek felé egybeesik a Washingtonnal való szorosabb együttműködéssel. A Pentagon Védelmi Innovációs Egysége (DIU) az év végéig összekötő tisztet helyez az Amerikai Intézetbe Tajvanon, hogy fokozza az együttműködést a drónok és más kettős felhasználású technológiák terén.

Az NCSIST júliusban együttműködési megállapodást írt alá az Anduril vállalattal, az Altius 600M páncéltörő drón gyártójával. Az Anduril augusztusban irodát is nyitott Tajvanon, és egy tavaly aláírt szerződés keretében 1000 Altius-600M támadó drónt szállít a szigetországnak.

Peking eközben gyorsan fejleszti saját pilóta nélküli rendszereit és drónelhárító technológiáit.

A Győzelem Napi felvonuláson a kínai hadsereg lopakodó drónokat, felderítő és csapásmérő UAV-okat, víz alatti harci egységeket és mesterséges intelligenciával működő drónelhárító rendszereket mutatott be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

