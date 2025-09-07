Hatalmas csapás érte Ukrajnát: lángol a kormány épülete Kijevben, több nagyvárost is robbanások ráztak meg

Az orosz támadás során drónokkal és rakétákkal csaptak le Kijev városára, 18 ember megsérült, és számos épület kigyulladt. A kijevi miniszteri kabinet épületének tetejéről füstoszlop emelkedett, ami jelentős eszkalációt jelent az orosz légi hadműveletekben, mivel eddig kerülték a belvárosi kormányzati épületek közvetlen támadását.
Először fordult elő, hogy ellenséges támadás károsította a kormányépületet, beleértve a tetőt és a felső emeleteket. Az épületeket helyreállítjuk, de az elvesztett életeket nem lehet visszahozni
- nyilatkozta Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök.
Last night, a combined missile and drone attack was carried out on Kyiv Oblast. At least 40 Geran-2 drones and as many as 6 Iskander-K cruise missiles impacted targets, mostly in Kyiv City. It's difficult to single out specific targets due to a lack of footage and FIRMS data,… pic.twitter.com/MXkkRIzzXT https://t.co/MXkkRIzzXT— AMK Mapping (@AMK_Mapping_) September 7, 2025
Az éjszakai támadás során Oroszország 805 drónt és csalit vetett be, ami a 2022-es teljes körű invázió óta a legnagyobb orosz drón-támadás volt. Az ukrán légierő közleménye szerint 747 drónt és négy rakétát sikerült megsemmisíteni vagy semlegesíteni.
Összesen 37 ukrajnai helyszínen történt kilenc rakéta- és 56 dróntalálat.
A lelőtt drónok és rakéták törmelékei nyolc helyszínen hullottak le.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint a dróntámadások egy csecsemő és egy fiatal nő halálát okozták, míg a kórházba szállított öt sérült között egy várandós nő is volt. Korábban arról számolt be, hogy egy idős nő is életét vesztette egy óvóhelyen a Dnyeper folyótól keletre fekvő Darnicai kerületben. A nyugati Szvjatosinszkij kerületben egy kilencemeletes lakóépület több emelete részben megsemmisült. A lehulló dróntörmelékek tüzet okoztak egy 16 emeletes lakóépületben és két másik épületben is.
BREAKING!!! Government building on fire in KyivFor the first time since the war began, Russia has damaged Ukraine’s main Cabinet building. Doors and windows were blown out, wires are hanging from the ceiling, and firefighters are battling the blaze even from helicopters.All… pic.twitter.com/tSOIRSrn8X https://t.co/tSOIRSrn8X— NEXTA (@nexta_tv) September 7, 2025
Ukrajna más részein is súlyos támadások történtek. Kremencsuknál tucatnyi robbanás rázta meg a várost, ami egyes területeken áramkimaradást okozott. Krivij Rihben a közlekedési és városi infrastruktúrát érték támadások. Odesszában a polgári infrastruktúra és lakóépületek sérültek meg, több lakótömbben tűz ütött ki. A nyugat-ukrajnai légi támadások veszélye miatt Lengyelország aktiválta saját és szövetséges repülőgépeit a légi biztonság fenntartása érdekében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
