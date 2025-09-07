  • Megjelenítés
Hatalmas csapás érte Ukrajnát: minisztérium lángol Kijevben, több nagyvárost is robbanások ráztak meg
Globál

Hatalmas csapás érte Ukrajnát: minisztérium lángol Kijevben, több nagyvárost is robbanások ráztak meg

Portfolio
Oroszország végrehajtotta a háború eddigi legnagyobb légi támadását Ukrajna ellen, amely során találat érte a kijevi kormányépületet, és három ember, köztük egy csecsemő életét vesztette - számolt be a The Guardian.

Az orosz támadás során drónokkal és rakétákkal csaptak le Kijev városára, 18 ember megsérült, és számos épület kigyulladt. A kijevi miniszteri kabinet épületének tetejéről füstoszlop emelkedett, ami jelentős eszkalációt jelent az orosz légi hadműveletekben, mivel eddig kerülték a belvárosi kormányzati épületek közvetlen támadását.

Először fordult elő, hogy ellenséges támadás károsította a kormányépületet, beleértve a tetőt és a felső emeleteket. Az épületeket helyreállítjuk, de az elvesztett életeket nem lehet visszahozni

- nyilatkozta Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök.

Az éjszakai támadás során Oroszország 805 drónt és csalit vetett be, ami a 2022-es teljes körű invázió óta a legnagyobb orosz drón-támadás volt. Az ukrán légierő közleménye szerint 747 drónt és négy rakétát sikerült megsemmisíteni vagy semlegesíteni.

Összesen 37 ukrajnai helyszínen történt kilenc rakéta- és 56 dróntalálat.

A lelőtt drónok és rakéták törmelékei nyolc helyszínen hullottak le.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint a dróntámadások egy csecsemő és egy fiatal nő halálát okozták, míg a kórházba szállított öt sérült között egy várandós nő is volt. Korábban arról számolt be, hogy egy idős nő is életét vesztette egy óvóhelyen a Dnyeper folyótól keletre fekvő Darnicai kerületben. A nyugati Szvjatosinszkij kerületben egy kilencemeletes lakóépület több emelete részben megsemmisült. A lehulló dróntörmelékek tüzet okoztak egy 16 emeletes lakóépületben és két másik épületben is.

Ukrajna más részein is súlyos támadások történtek. Kremencsuknál tucatnyi robbanás rázta meg a várost, ami egyes területeken áramkimaradást okozott. Krivij Rihben a közlekedési és városi infrastruktúrát érték támadások. Odesszában a polgári infrastruktúra és lakóépületek sérültek meg, több lakótömbben tűz ütött ki. A nyugat-ukrajnai légi támadások veszélye miatt Lengyelország aktiválta saját és szövetséges repülőgépeit a légi biztonság fenntartása érdekében.

Kapcsolódó cikkünk

Moszkva áttörésre készül Ukrajnában, Zelenszkij meghívta Kijevbe Putyint – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Trump Nawrocki
Globál
Két sofőr ül a volánnál: elszabadult a káosz Lengyelországban, és ebbe egész Európa beleremeghet
Pénzcentrum
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility