Kész, ennyi volt: lemond a távol-keleti katonai hatalom vezetője

Korábban is szóltak arról pletykák, hogy hamarosan távozhat a pozíciójából Isiba Sigeru japán miniszterelnök, ez végül szeptember 7-én jött el. Már a délelőtti órákban arról szóltak a hírek, hogy a helyi idő szerint 18 órakor (Magyarországon 11 óra) tartott sajtótájékoztatóján

véget vet a találgatásoknak és benyújtja a lemondását.

A várakozások beigazolódtak, a szigetország kormányfője tényleg távozik a kormányfői székből. A miniszterelnöknek azért kellett ezt meglépnie, mivel a politikai támogatottságát nem érezte eléggé stabilnak, miután 2024-ban az felsőházi választáson sem sikerült átütő eredményt elérnie a kormánypártnak, majd idén a felsőházban is számukra kínos végeredmény született.

Az sem tett jót a megítélésének, hogy az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás nem sült el jól, mivel csak nagyon nyögvenyelősen sikerült elérni valamit Donald Trumppal, ez végül a 15 százalékos vám lett, a legfontosabb autóiparra is. A belpolitikában sincs minden rendben: a gazdaság éppen az emelkedő infláció miatt van gondban, és sok japánnak nem tetszik, hogy Tokió elfordult a korábbi pacifista politikájától, és komoly haderőfejlesztésbe kezdett.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 07. Távozik a világ egyik legerősebb országának vezetője

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images