  • Megjelenítés
Kész, ennyi volt: lemond a távol-keleti katonai hatalom vezetője
Globál

Kész, ennyi volt: lemond a távol-keleti katonai hatalom vezetője

Portfolio
Nagy bejelentést tett a japán miniszterelnök, Isiba Sigeru rövid idő után távozik a kormányfői székből – közölte a CNBC.

Korábban is szóltak arról pletykák, hogy hamarosan távozhat a pozíciójából Isiba Sigeru japán miniszterelnök, ez végül szeptember 7-én jött el. Már a délelőtti órákban arról szóltak a hírek, hogy a helyi idő szerint 18 órakor (Magyarországon 11 óra) tartott sajtótájékoztatóján

véget vet a találgatásoknak és benyújtja a lemondását.

A várakozások beigazolódtak, a szigetország kormányfője tényleg távozik a kormányfői székből. A miniszterelnöknek azért kellett ezt meglépnie, mivel a politikai támogatottságát nem érezte eléggé stabilnak, miután 2024-ban az felsőházi választáson sem sikerült átütő eredményt elérnie a kormánypártnak, majd idén a felsőházban is számukra kínos végeredmény született.

Az sem tett jót a megítélésének, hogy az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás nem sült el jól, mivel csak nagyon nyögvenyelősen sikerült elérni valamit Donald Trumppal, ez végül a 15 százalékos vám lett, a legfontosabb autóiparra is. A belpolitikában sincs minden rendben: a gazdaság éppen az emelkedő infláció miatt van gondban, és sok japánnak nem tetszik, hogy Tokió elfordult a korábbi pacifista politikájától, és komoly haderőfejlesztésbe kezdett.

Kapcsolódó cikkünk

Távozik a világ egyik legerősebb országának vezetője

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2183985012-csillagok-drón-felhő-fény-időjárás-légierő-repülés-repülő
Globál
Halálos fegyverrel rukkolt elő a fenyegetett sziget: ezzel akár a keleti nagyhatalom fővárosát is támadhatja
Pénzcentrum
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility