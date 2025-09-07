  • Megjelenítés
Szijjártó Péter megszólalt a Barátság kőolajvezetékről
Szijjártó Péter megszólalt a Barátság kőolajvezetékről

MTI
|
Portfolio
Az újabb ukrán légitámadás nem érinti a Magyarországra irányuló kőolajszállítást – közölte Szijjártó Péter az MTI tájékoztatása szerint.

Az oroszországi energiainfrastruktúra elleni éjszakai ukrán légitámadás nem érinti sem a Barátság kőolajvezetéket, sem a Magyarországra irányuló kőolajszállítást – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy

az előző éjszakai légicsapás nem érinti sem a Barátság kőolajvezetéket, sem a Magyarországra irányuló kőolajszállítást.

Az ukrán hadsereg az elmúlt hetekben többször is támadást intézett a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakasza ellen, amelynek következtében több napra leállt a tranzit Magyarország felé.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

