Távozik a világ egyik legerősebb országának vezetője

A nyár közepén elszenvedett súlyos választási vereséget követően már keringtek pletykák arról, hogy egy rövid miniszterelnöki periódust követően távozik a kormányfői székbő Isiba Sigeru.
A bejelentést várhatóan helyi idő szerint 18 órára (magyar idő szerint 11-kor) összehívott váratlan sajtótájékoztatón teheti meg.
A lemondáshoz az vezetett, hogy a kormányzópárt támogatottsága megrendült, már a 2024-es őszi választások alkalmával sem sikerült olyan eredményt elérni, ami átütő erőt mutatott volna. 2025 júliusában az országban felsőházi választásokat tartottak, ekkor a Liberális Demokrata Párt (LDP) vezette koalíció kisebbségbe került. Ezt követően folyamatosan arról érkeztek a hírek, hogy a kormányfő hamarosan távozik a pozíciójából. A japán társadalmat több kérdés is megosztja, nagy vitát váltott ki a pacifista politika feladása, de a gazdasági teljesítmény miatt is elégedetlenek a szavazók.
Címlapkép forrása: Japan Meteorological Agency via Wikimedia Commons
