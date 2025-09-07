  • Megjelenítés
Történelmi dróneső zúdult Ukrajnára, lángokban áll a Barátság kőolajvezeték – Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Történelmi dróneső zúdult Ukrajnára, lángokban áll a Barátság kőolajvezeték – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Szeptember 7-re virradóra minden eddiginél nagyobb dróntámadást regisztráltak Ukrajna ellen. Ennek során találat érte a kijevi kormányépületet, és három ember, köztük egy csecsemő életét vesztette - számolt be a The Guardian. Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka – akinek a hívójele a származása miatt a „Magyar” – jelentette be, hogy Ukrajna támadást intézett a Barátság kőolajvezeték ellen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka – akinek a hívójele a származása miatt a „Magyar” – jelentette be, hogy Ukrajna támadást intézett a Barátság kőolajvezeték ellen.

Oroszország végrehajtotta a háború eddigi legnagyobb légi támadását Ukrajna ellen, amely során találat érte a kijevi kormányépületet, és három ember, köztük egy csecsemő életét vesztette - számolt be a The Guardian.

A The Wall Street Journal elemzése arra jutott, hogy jelenleg az időtényező számít az egyik legnagyobb kérdésnek az orosz-ukrán háborúban.

Szeptember 7-re virradóra minden eddiginél nagyobb dróntámadást regisztráltak Ukrajna ellen.

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Atomháborúra gyakorolnak az oroszok, Ukrajna kiváltaná a Barátság kőolajvezetéket - Háborús híreink szombaton

