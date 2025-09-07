  • Megjelenítés
Történelmi dróneső zúdult Ukrajnára, lángokban áll a kulcsfontosságú orosz kőolajvezeték – Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Globál

Történelmi dróneső zúdult Ukrajnára, lángokban áll a kulcsfontosságú orosz kőolajvezeték – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Portfolio
Szeptember 7-re virradóra minden eddiginél nagyobb dróntámadást regisztráltak Ukrajna ellen. Ennek során találat érte a kijevi kormányépületet, és három ember, köztük egy csecsemő életét vesztette - számolt be a The Guardian. Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka – akinek a hívójele a származása miatt a „Magyar” – jelentette be, hogy Ukrajna támadást intézett az egyik legfontosabb oroszországi kőolajvezeték ellen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Volodimir Zelenszkij: az orosz elnök próbára teszi a világot

Vlagyimir Putyin orosz elnök próbára teszi a világot - mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében az újabb intenzív orosz légicsapások nyomán a nemzetközi közösség reakcióját követelve.

Ez világos jele annak, hogy Putyin próbára teszi a világot, hogy az elfogadja, illetve beletőrődik-e - mondta az ukrán vezető. Szerinte Oroszország "fájdalmat" akar okozni Ukrajnának és egyre merészebb csapásokkal. Zelenszkij kijelentette, hogy ezzel szemben Oroszország, illetve a hozzá kötődő személyek elleni szankciókkal, valamint kemény vámokkal és más kereskedelmi korlátokkal kell fellépni.

"A veszteségeiknek érezhetőknek kell lenniük" - mondta.

Az ukrán elnök esti beszédében egyben Oroszország vonakodó magatartásával indokolta az orosz gáz- és olajvezetékek, valamint olajfinomítók elleni ukrán dróncsapásokat.

"A benzinhiány és egyéb gazdasági nehézségek okozása Oroszországban logikus válasz az orosz vonakodásra, hogy belemenjenek egy tűzszünetbe és egy államfői találkozóba" - tette hozzá mondván, hogy Putyin nem akar tárgyalásokat és próbál kibújni előlük.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Fehér Ház előtt újságírói kérdésre adott szűkszavú, igenlő válaszában jelezte, hogy kész továbblépni az Oroszország elleni szankciók "második fázisába". (MTI)

Megosztás

Újabb veszteséget szenvedett Ukrajna, elfoglalt egy települést Oroszország

Az orosz védelmi minisztérium bejelentette a dnyipropetrovszki Horose elfoglalását az MTI tudósítása szerint.

Tovább a cikkhez
Újabb veszteséget szenvedett Ukrajna, elfoglalt egy települést Oroszország
Megosztás

Szijjártó Péter megszólalt a Barátság kőolajvezetékről

Az újabb ukrán légitámadás nem érinti a Magyarországra irányuló kőolajszállítást – közölte Szijjártó Péter az MTI tájékoztatása szerint.

Tovább a cikkhez
Szijjártó Péter megszólalt a Barátság kőolajvezetékről
Megosztás

Lángol egy orosz olajfinomító Krasznodarban

A felvételek tanúsága szerint az orosz légvédelem nem járt sikerrel, hogy minden támadó ukrán drónt megsemmisítsen:

lángol egy kulcsfontosságú finomító Oroszország déli részén Krasznodarban.

Korábban arról érkezett jelentés, hogy a Barátság kőolajvezetéket is csapás érte.

Megosztás

Orosz drónjelentés

Az orosz védelmi minisztérium kiadta a napi jelentését az ukrán dróntámadásról, ezek szerint összesen 69 ukrán drónt semmisítettek meg az éjjel.

(TASZSZ)

Megosztás

Fordul a kocka: az ukrán főparancsnok szerint komoly sikert értek el a háború legforróbb frontján

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint augusztusban megfordult a trend Pokrovszknál – írja az Ukrajinszka Pravda.

Tovább a cikkhez
Fordul a kocka: az ukrán főparancsnok szerint komoly sikert értek el a háború legforróbb frontján
Megosztás

Két sofőr ül a volánnál: elszabadult a káosz Lengyelországban, és ebbe egész Európa beleremeghet

Karol Nawrocki új lengyel elnök első hónapja a Donald Tusk vezette kormánnyal szembeni konfliktus jegyében telt, és nem nagyon lehet másra számítani az elkövetkező két évben sem, amíg – hacsak idő előtt meg nem bukik a kabinet – szinte biztosan folytatódik a kellemetlen társbérlet. A helyzetet bonyolítja, és a kormány számára nehezíti, hogy Donald Trump amerikai elnök egyértelműen Nawrockira tesz, akit szerdán fogadott is a Fehér Házban. Az új elnök Lengyelország fontos szomszédai, Németország és Ukrajna tekintetében is a Tusk-kormányhoz képest más irányvonalat vinne, ami szinte lehetetlenné teszi egy egységes lengyel külpolitikai képviseletét. Ennek pedig már most nyilvánvalóan kárát látja Lengyelország.

Tovább a cikkhez
Két sofőr ül a volánnál: elszabadult a káosz Lengyelországban, és ebbe egész Európa beleremeghet
Megosztás

Lecsaptak a „Magyar Madarai”: lángokban a kulcsfontosságú orosz kőolajvezeték

Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka – akinek a hívójele a származása miatt a „Magyar” – jelentette be, hogy Ukrajna támadást intézett a Szralnoj Kony kőolajvezeték ellen.

Tovább a cikkhez
Lecsaptak a „Magyar Madarai”: lángokban a kulcsfontosságú orosz kőolajvezeték
Megosztás

Hatalmas csapás érte Ukrajnát: minisztérium lángol Kijevben, több nagyvárost is robbanások ráztak meg

Oroszország végrehajtotta a háború eddigi legnagyobb légi támadását Ukrajna ellen, amely során találat érte a kijevi kormányépületet, és három ember, köztük egy csecsemő életét vesztette - számolt be a The Guardian.

Tovább a cikkhez
Hatalmas csapás érte Ukrajnát: minisztérium lángol Kijevben, több nagyvárost is robbanások ráztak meg
Megosztás

Versenyfutás az idővel: egyetlen dolog döntheti el a háborút Ukrajnában

A The Wall Street Journal elemzése arra jutott, hogy jelenleg az időtényező számít az egyik legnagyobb kérdésnek az orosz-ukrán háborúban.

Tovább a cikkhez
Versenyfutás az idővel: egyetlen dolog döntheti el a háborút Ukrajnában
Megosztás

Történelmi drónesőt zúdított Moszkva Ukrajnára: ekkora támadás eddig még nem volt

Szeptember 7-re virradóra minden eddiginél nagyobb dróntámadást regisztráltak Ukrajna ellen.

Tovább a cikkhez
Történelmi drónesőt zúdított Moszkva Ukrajnára: ekkora támadás eddig még nem volt
Megosztás

Moszkva áttörésre készül Ukrajnában, Zelenszkij meghívta Kijevbe Putyint – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Atomháborúra gyakorolnak az oroszok, Ukrajna kiváltaná a Barátság kőolajvezetéket - Háborús híreink szombaton

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
donald trump
Globál
Trump ultimátumot adott a Hamásznak: Ez az utolsó figyelmeztetés!
Pénzcentrum
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility