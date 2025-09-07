Történelmi dróneső zúdult Ukrajnára, lángokban áll a kulcsfontosságú orosz kőolajvezeték – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Volodimir Zelenszkij: az orosz elnök próbára teszi a világot
Vlagyimir Putyin orosz elnök próbára teszi a világot - mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében az újabb intenzív orosz légicsapások nyomán a nemzetközi közösség reakcióját követelve.
Ez világos jele annak, hogy Putyin próbára teszi a világot, hogy az elfogadja, illetve beletőrődik-e - mondta az ukrán vezető. Szerinte Oroszország "fájdalmat" akar okozni Ukrajnának és egyre merészebb csapásokkal. Zelenszkij kijelentette, hogy ezzel szemben Oroszország, illetve a hozzá kötődő személyek elleni szankciókkal, valamint kemény vámokkal és más kereskedelmi korlátokkal kell fellépni.
"A veszteségeiknek érezhetőknek kell lenniük" - mondta.
Az ukrán elnök esti beszédében egyben Oroszország vonakodó magatartásával indokolta az orosz gáz- és olajvezetékek, valamint olajfinomítók elleni ukrán dróncsapásokat.
"A benzinhiány és egyéb gazdasági nehézségek okozása Oroszországban logikus válasz az orosz vonakodásra, hogy belemenjenek egy tűzszünetbe és egy államfői találkozóba" - tette hozzá mondván, hogy Putyin nem akar tárgyalásokat és próbál kibújni előlük.
Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Fehér Ház előtt újságírói kérdésre adott szűkszavú, igenlő válaszában jelezte, hogy kész továbblépni az Oroszország elleni szankciók "második fázisába". (MTI)
Újabb veszteséget szenvedett Ukrajna, elfoglalt egy települést Oroszország
Az orosz védelmi minisztérium bejelentette a dnyipropetrovszki Horose elfoglalását az MTI tudósítása szerint.
Szijjártó Péter megszólalt a Barátság kőolajvezetékről
Az újabb ukrán légitámadás nem érinti a Magyarországra irányuló kőolajszállítást – közölte Szijjártó Péter az MTI tájékoztatása szerint.
Lángol egy orosz olajfinomító Krasznodarban
A felvételek tanúsága szerint az orosz légvédelem nem járt sikerrel, hogy minden támadó ukrán drónt megsemmisítsen:
lángol egy kulcsfontosságú finomító Oroszország déli részén Krasznodarban.
Korábban arról érkezett jelentés, hogy a Barátság kőolajvezetéket is csapás érte.
A powerful strike hit the Ilsky oil refinery in Russia’s Krasnodar regionThe facility is one of the largest, processing 6.42 million tons of oil annually and supplying fuel to the Russian army.The strike was confirmed by Ukraine’s General Staff.The Ilsky refinery hadn’t… pic.twitter.com/GXJdt2JIVc https://t.co/GXJdt2JIVc— NEXTA (@nexta_tv) September 7, 2025
Orosz drónjelentés
Az orosz védelmi minisztérium kiadta a napi jelentését az ukrán dróntámadásról, ezek szerint összesen 69 ukrán drónt semmisítettek meg az éjjel.
(TASZSZ)
Fordul a kocka: az ukrán főparancsnok szerint komoly sikert értek el a háború legforróbb frontján
Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint augusztusban megfordult a trend Pokrovszknál – írja az Ukrajinszka Pravda.
Két sofőr ül a volánnál: elszabadult a káosz Lengyelországban, és ebbe egész Európa beleremeghet
Karol Nawrocki új lengyel elnök első hónapja a Donald Tusk vezette kormánnyal szembeni konfliktus jegyében telt, és nem nagyon lehet másra számítani az elkövetkező két évben sem, amíg – hacsak idő előtt meg nem bukik a kabinet – szinte biztosan folytatódik a kellemetlen társbérlet. A helyzetet bonyolítja, és a kormány számára nehezíti, hogy Donald Trump amerikai elnök egyértelműen Nawrockira tesz, akit szerdán fogadott is a Fehér Házban. Az új elnök Lengyelország fontos szomszédai, Németország és Ukrajna tekintetében is a Tusk-kormányhoz képest más irányvonalat vinne, ami szinte lehetetlenné teszi egy egységes lengyel külpolitikai képviseletét. Ennek pedig már most nyilvánvalóan kárát látja Lengyelország.
Lecsaptak a „Magyar Madarai”: lángokban a kulcsfontosságú orosz kőolajvezeték
Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka – akinek a hívójele a származása miatt a „Magyar” – jelentette be, hogy Ukrajna támadást intézett a Szralnoj Kony kőolajvezeték ellen.
Hatalmas csapás érte Ukrajnát: minisztérium lángol Kijevben, több nagyvárost is robbanások ráztak meg
Oroszország végrehajtotta a háború eddigi legnagyobb légi támadását Ukrajna ellen, amely során találat érte a kijevi kormányépületet, és három ember, köztük egy csecsemő életét vesztette - számolt be a The Guardian.
Versenyfutás az idővel: egyetlen dolog döntheti el a háborút Ukrajnában
A The Wall Street Journal elemzése arra jutott, hogy jelenleg az időtényező számít az egyik legnagyobb kérdésnek az orosz-ukrán háborúban.
Történelmi drónesőt zúdított Moszkva Ukrajnára: ekkora támadás eddig még nem volt
Szeptember 7-re virradóra minden eddiginél nagyobb dróntámadást regisztráltak Ukrajna ellen.
Moszkva áttörésre készül Ukrajnában, Zelenszkij meghívta Kijevbe Putyint – Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
