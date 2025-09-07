Az ukrán védelmi minisztérium vasárnap reggel ismét nyilvánosságra hozta a „szokásos” napi drónjelentését, amelyben arról nyilatkoznak, hogy az éjszaka folyamán hát ellenséges drónt és rakétát érzékeltek, valamint ezek közül összesen mennyit sikerült megsemmisíteni. Az elmúlt időszak „némileg visszafogottabb” orosz dróntámadásai után hatalmas, „rekordméretű” invázióval szembesülhettek.
A jelentés szerint összesen 818 drónt vagy rakétát indítottak ukrajnai célpontok ellen, ennek megoszlása a következő:
- 805 darab Sahed-típusú drón,
- 9 Iszkander-K rakéta és
- 4 Iszkander-M hadműveleti-taktikai rakétarendszerrel lőttek.
Ukraine repelled the largest Russian attack to date.- 805 drones - 9 Iskander-K cruise missiles - 4 Iskander-M ballistic missilesUnfortunately 9 missiles and 56 drones could not be intercepted and they struck 37 locations across the nation. https://t.co/vNrYZiCKeP pic.twitter.com/CenixZwcFt https://t.co/vNrYZiCKeP— Igor Sushko (@igorsushko) September 7, 2025
Az ukrán légvédelmi rendszerek működésbe léptek, rengeteg drónt sikerült megsemmisíteni, de még így is nagyon sok becsapódásról számoltak be. Összesen 747 drónt sikerült hatástalanítani, valamint ezen felül további 4 Iszkander-K rakétát.
Mindez azt jelenti, hogy összesen 65 becsapódást regisztráltak, 9 alkalommal rakétatámadás miatt, 56 alkalommal pedig Sahed-típusú drónokkal.
Arról folyamatosan érkeznek a felvételek és az információk, hogy hol és milyen jellegű károkat okozott a támadás.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Történelmi drónesőt zúdított Moszkva Ukrajnára: ekkora támadás eddig még nem volt
Rengeteg detonációt regisztráltak.
Megszólaltak az elemzők a forint jövőjéről
Figyelnie kell a kormánynak és az MNB-nek.
Bemutatjuk a Fehér Ház fekete listáját: ők azok, akikkel leszámolna Donald Trump
Nagy nevek kerültek veszélybe.
Váratlan fordulat: az európai vezető szerint Putyin hatalmas gesztust tehet Zelenszkijnek
Eddig nem erről volt szó.
Ismeretlen drón zuhant le a NATO hatalom területén: mindenki meglepődött, mi volt a valódi cél
Másra lehetett gondolni.
Szörnyű fegyvert vett elő Moszkva: kiderültek a részletek
Ellene mennek a nemzetközi megállapodásnak.
Trump lényegében háborút hirdetett az egyik legnagyobb amerikai város ellen: „Imádom a reggeli deportálás illatát!”
Ikonikus filmjelenetet vett elő.
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.