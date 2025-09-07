  • Megjelenítés
Történelmi drónesőt zúdított Moszkva Ukrajnára: ekkora támadás eddig még nem volt
Történelmi drónesőt zúdított Moszkva Ukrajnára: ekkora támadás eddig még nem volt

Szeptember 7-re virradóra minden eddiginél nagyobb dróntámadást regisztráltak Ukrajna ellen.

Az ukrán védelmi minisztérium vasárnap reggel ismét nyilvánosságra hozta a „szokásos” napi drónjelentését, amelyben arról nyilatkoznak, hogy az éjszaka folyamán hát ellenséges drónt és rakétát érzékeltek, valamint ezek közül összesen mennyit sikerült megsemmisíteni. Az elmúlt időszak „némileg visszafogottabb” orosz dróntámadásai után hatalmas, „rekordméretű” invázióval szembesülhettek.

A jelentés szerint összesen 818 drónt vagy rakétát indítottak ukrajnai célpontok ellen, ennek megoszlása a következő:

  • 805 darab Sahed-típusú drón,
  • 9 Iszkander-K rakéta és
  • 4 Iszkander-M hadműveleti-taktikai rakétarendszerrel lőttek.

Az ukrán légvédelmi rendszerek működésbe léptek, rengeteg drónt sikerült megsemmisíteni, de még így is nagyon sok becsapódásról számoltak be. Összesen 747 drónt sikerült hatástalanítani, valamint ezen felül további 4 Iszkander-K rakétát.

Mindez azt jelenti, hogy összesen 65 becsapódást regisztráltak, 9 alkalommal rakétatámadás miatt, 56 alkalommal pedig Sahed-típusú drónokkal.

Arról folyamatosan érkeznek a felvételek és az információk, hogy hol és milyen jellegű károkat okozott a támadás.

Moszkva áttörésre készül Ukrajnában, Zelenszkij meghívta Kijevbe Putyint – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

