Trump ultimátumot adott a Hamásznak: Ez az utolsó figyelmeztetés!

Donald Trump kijelentette, hogy a Hamásznak el kell fogadnia az általa felajánlott feltételeket a harcok befejezésére Izraellel, különben súlyos következményekkel kell szembenéznie.
A Truth Socialon közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy
ez az utolsó figyelmeztetése.
Az Axios értesülései szerint Trump közel-keleti különmegbízottja, Steve Witkoff a múlt héten új javaslatot juttatott el a Hamászhoz egy izraeli békeaktivistán keresztül, amely túszszabadítási és tűzszüneti megállapodást tartalmaz.
Trump hozzátette, hogy
Izrael már elfogadta az általa kidolgozott feltételeket, így most a Hamászon a sor, hogy rábólintson.
A tervezett egyezség értelmében a Hamász szabadon engedné az összes túszt, cserébe a gázai háború befejezéséért. A kezdeményezés célja, hogy diplomáciai úton megakadályozza Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nagy szabású offenzíváját Gázaváros ellen, amelytől gyors győzelmet remélt a Hamász felett.
Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images
