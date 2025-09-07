Trump ultimátumot adott a Hamásznak: Ez az utolsó figyelmeztetés!

Donald Trump ultimátumot adott a Hamásznak: ha a szervezet nem fogadja el a tűzszüneti feltételeit, súlyos következményekkel kell számolnia. A javaslat szerint a túszok szabadon engedéséért cserébe véget érne a gázai háború, Izrael már jelezte támogatását az egyezséghez, írja a Bloomberg.

Donald Trump kijelentette, hogy a Hamásznak el kell fogadnia az általa felajánlott feltételeket a harcok befejezésére Izraellel, különben súlyos következményekkel kell szembenéznie.

A Truth Socialon közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy

ez az utolsó figyelmeztetése.

Az Axios értesülései szerint Trump közel-keleti különmegbízottja, Steve Witkoff a múlt héten új javaslatot juttatott el a Hamászhoz egy izraeli békeaktivistán keresztül, amely túszszabadítási és tűzszüneti megállapodást tartalmaz.

Trump hozzátette, hogy

Izrael már elfogadta az általa kidolgozott feltételeket, így most a Hamászon a sor, hogy rábólintson.

A tervezett egyezség értelmében a Hamász szabadon engedné az összes túszt, cserébe a gázai háború befejezéséért. A kezdeményezés célja, hogy diplomáciai úton megakadályozza Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nagy szabású offenzíváját Gázaváros ellen, amelytől gyors győzelmet remélt a Hamász felett.

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images