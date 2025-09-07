Újabb politikai vihar tépázza meg Trumpot Amerikában: az elnök oltásellenes minisztere a határon táncol

Nem sokkal újraválasztása előtt Trump megígérte, hogy hagyja majd Kennedy-t „szabadon garázdálkodni” az egészségügy, az orvostudomány és az élelmezés területén. Most, közel egy évvel később, Kennedy teszteli, meddig mehet el. Az elnök eddig kiállt egészségügyi és humánszolgáltatási minisztere mellett, annak ellenére, hogy a tárcavezető közegészségügyi intézményeket lebontó törekvései és az amerikai vakcinapolitika átalakítására irányuló erőfeszítései heves kongresszusi meghallgatáson kerültek terítékre.

„Tetszik, hogy más”, nyilatkozta Trump, miután Kennedy-t republikánusok és demokraták egyaránt bírálták a Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) igazgatójának elbocsátása, a Covid-19 elleni vakcinához való hozzáférés korlátozása és a gyermekkori védőoltásokkal kapcsolatos aggályok miatt. Bár Trump elismerte, hogy nem látta a meghallgatást, szerinte Kennedy „jót akar”, és dicsérte, amit a teljesítményéről hallott.

Az elnök rendíthetetlen támogatása Kennedy iránt azonban kezd kockázatossá válni, mivel egyes vezető republikánusok figyelmeztetnek, hogy a vakcinaszkepticizmus teljes kormányzati felkarolása elidegenítheti a közvéleményt.

Kennedy szerint támogatja a védőoltásokat általánosságban, de hajlandó vitába szállni a CDC Covid-válaszával és az ügynökségnél tapasztalható, általa említett működési zavarokkal kapcsolatban. A miniszter szövetségesei úgy vélik, hogy a közegészségügyi intézményekbe vetett bizalomról folytatott vitát meg fogják nyerni. Nem minden republikánus támogatja azonban Kennedy küldetését, és egyesek attól tartanak, hogy teljes támadást indít a védőoltások ellen, ami szembeállítja őt a legtöbb amerikaival. A Kennedy csütörtöki szenátusi meghallgatása előtt republikánus közvélemény-kutatók tájékoztatták a GOP vezetését egy olyan felmérésről, amely erős kétpárti támogatást mutatott a védőoltások mellett.

A választók körében végzett legutóbbi országos felmérésünk azt mutatja, hogy széles körű egyetértés van a pártok között az olyan védőoltások támogatásában, mint a kanyaró, a bárányhimlő, a tetanusz, a diftéria és a szamárköhögés, valamint a hepatitis B

- állt a felmérés összefoglalójában.

Az eredmények összhangban voltak számos más felmérés eredményeivel: a közvélemény többsége, köztük demokraták és republikánusok is, továbbra is széles körben támogatják, hogy a gyermekeknek kötelező legyen beoltatniuk magukat a megelőzhető betegségek ellen az iskolába járáshoz. Pénteken Trump látszólag bírálta Florida lépését a védőoltási kötelezettségek megszüntetésére, beleértve az iskoláskorú gyermekekét is, "kemény álláspontnak" nevezve azt, miközben védte egyes immunizációk szükségességét. Kennedy nyilvános vakcinaellenes kampánya évtizedekre nyúlik vissza, és alapos vizsgálat tárgya volt, amikor jelölése idén a Szenátus elé került. Ennek ellenére egyes republikánus szenátorok szerint az eskütétele óta követett irányvonal - például egy kulcsfontosságú vakcina-tanácsadó testület minden tagjának lecserélése saját jelöltjeire - ellentétes a Kennedy által korábban tett ígéretekkel.

Azt akarom tudni, hogy miért nem egyeznek meg a megerősítő meghallgatáson elhangzott szavai néhány tettével

- mondta a sajtónak Thom Tillis észak-karolinai republikánus szenátor, aki kritikusnak tűnt Kennedy-vel szemben a meghallgatáson.

A kérdés ellentmondásos helyzetbe hozza Trumpot, aki maga is figyelmen kívül hagyta a Covid-protokollokat első ciklusa alatt. Az elnök sajnálkozott amiatt, hogy nem kap több elismerést a Covid-vakcinák nyilvánosságnak való eljuttatásáért az Operation Warp Speed révén, ugyanakkor támogatta Kennedy szűkített ajánlásait arról, hogy kinek kellene megkapnia az új Covid-emlékeztető oltásokat, és az utóbbi napokban nyilvánosan megkérdőjelezte, hogy a vakcinák működnek-e.

Azt mondom a gyerekeimnek, a családtagjaimnak és mindenkinek, aki kikéri a véleményemet, hogy oltassák be magukat. Ezek milliókat mentettek meg

- mondta Mike Rounds dél-dakotai republikánus szenátor a sajtónak ezen a héten.

