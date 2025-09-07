Újabb veszteséget szenvedett Ukrajna, elfoglalt egy települést Oroszország

Elfoglalta az orosz hadsereg Horose települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.
A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni,
és a "különleges hadművelet" övezetében közel 1400 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel több hadiüzemet, valamint az ukrán közlekedési infrastruktúrának a hadsereg által használt objektumait, nagy hatótávolságú drónokat összeszerelő és indító létesítményeket, fegyver- és lőszerraktárakat, katonai reptereket, két légvédelmi rádiólokátor állomást, három harckocsit és kilenc egyéb páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, továbbá 210 repülőgéptípusú drónt.
Szergej Lebegyev, a "mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora" vasárnap a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek azt mondta, hogy csapás ért egy nehéz haditechnikai eszközöket és repülőgépeket javító gyárat, valamint több hangárt az ukrán fővárosban és a kijevi régióban, a Poltava megyei Kremencsuknál támadás érte a Krjukivi-hidat, amelyen az elmúlt héten naponta mintegy 18 katonai szállítmány haladt át a Dnyeperen, ukrán katonák és külföldi "zsoldosok" ideiglenes telepítési helyeit, valamint egy drónösszeszerelő műhelyt Szumi megyében, Harkiv megyében egy lánctalpas járműveket tároló hangárt, Krivij Rihben a dolgincevei repteret és a helikoptereket állomásouztató katonai bázist, Odesszában a Skloni, Hmelnickij megyében pedig a sztarokosztjantyinivi repteret. Lebegyev szerint robbanássorozat történtek Zaporizzsja és Dnyipro városban.
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az éjszaka folyamán 69 ukrán repülőgéptípusú pilónélküli repülőszerkezetet semmisítettek meg vagy fogtak el az orosz légtérben, közülük e legtöbbet, 21-et a Krasznodari terület, 13-at a voronyezsi és tízet a belgorodi régió felett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Halálos fegyverrel rukkolt elő a fenyegetett sziget: ezzel akár a keleti nagyhatalom fővárosát is támadhatja
Veszélyben lehetnek Kína központjai.
Kész, ennyi volt: lemond a távol-keleti katonai hatalom vezetője
Bejöttek a várakozások.
Fordul a kocka: az ukrán főparancsnok szerint komoly sikert értek el a háború legforróbb frontján
Hiába az oroszok fölénye.
Kiderült, mi okozta a lisszaboni sikló tragédiáját
Több külföldi is életét vesztette.
Elszabadultak a veszélyes vírusok a világ egyik legnépesebb országában: egyszerre két járvány is tombol
Egyelőre tehetetlenek a hatóságok.
Két sofőr ül a volánnál: elszabadult a káosz Lengyelországban, és ebbe egész Európa beleremeghet
Hevesen indul az új lengyel elnök hivatali ideje, vesszőfutás várhat a Tusk-kormányra.
Lecsaptak a „Magyar Madarai”: lángokban a Barátság kőolajvezeték
Dróntámadás érte.
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.