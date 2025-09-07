  • Megjelenítés
Újabb veszteséget szenvedett Ukrajna, elfoglalt egy települést Oroszország
Globál

Újabb veszteséget szenvedett Ukrajna, elfoglalt egy települést Oroszország

MTI
|
Portfolio
Az orosz védelmi minisztérium bejelentette a dnyipropetrovszki Horose elfoglalását az MTI tudósítása szerint.

Elfoglalta az orosz hadsereg Horose települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni,

és a "különleges hadművelet" övezetében közel 1400 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel több hadiüzemet, valamint az ukrán közlekedési infrastruktúrának a hadsereg által használt objektumait, nagy hatótávolságú drónokat összeszerelő és indító létesítményeket, fegyver- és lőszerraktárakat, katonai reptereket, két légvédelmi rádiólokátor állomást, három harckocsit és kilenc egyéb páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, továbbá 210 repülőgéptípusú drónt.

Szergej Lebegyev, a "mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora" vasárnap a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek azt mondta, hogy csapás ért egy nehéz haditechnikai eszközöket és repülőgépeket javító gyárat, valamint több hangárt az ukrán fővárosban és a kijevi régióban, a Poltava megyei Kremencsuknál támadás érte a Krjukivi-hidat, amelyen az elmúlt héten naponta mintegy 18 katonai szállítmány haladt át a Dnyeperen, ukrán katonák és külföldi "zsoldosok" ideiglenes telepítési helyeit, valamint egy drónösszeszerelő műhelyt Szumi megyében, Harkiv megyében egy lánctalpas járműveket tároló hangárt, Krivij Rihben a dolgincevei repteret és a helikoptereket állomásouztató katonai bázist, Odesszában a Skloni, Hmelnickij megyében pedig a sztarokosztjantyinivi repteret. Lebegyev szerint robbanássorozat történtek Zaporizzsja és Dnyipro városban.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az éjszaka folyamán 69 ukrán repülőgéptípusú pilónélküli repülőszerkezetet semmisítettek meg vagy fogtak el az orosz légtérben, közülük e legtöbbet, 21-et a Krasznodari terület, 13-at a voronyezsi és tízet a belgorodi régió felett.

