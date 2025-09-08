  • Megjelenítés
A csecsen vezető szerint Trumpnak valójában teljesen más célja volt azzal, hogy Putyinnal találkozott
A csecsen vezető szerint Trumpnak valójában teljesen más célja volt azzal, hogy Putyinnal találkozott

Portfolio
Augusztus első felében Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkába utazott, hogy ott Donald Trump amerikai elnökkel találkozzon. Ramzan Kadirov szerint az orosz-ukrán háború lezárása csak ürügy volt a csúcs összehozására – közölte a Ria Novosztyi.

A Putyinnal szoros kapcsolatot ápoló Kadirov csecsen elnök szerint a két nagyhatalom vezetője tulajdonképpen nem is Ukrajna miatt találkozott Alaszkában, hanem az Egyesült Államok vezetőjének személyes szempontjaiból.

Általánosságban véve úgy vélem, hogy Trump Vlagyimir Vlagyimirovics régóta rajongója és tisztelője, aki jelenleg a szó teljes értelmében az egyetlen világvezető. Más államok vezetői is arról álmodoznak, hogy találkozhatnak vele

– mondta Kadirov.

Szerinte tehát Trump valójában csak felhasználta az orosz-ukrán háborút, hogy személyesen találkozhasson az orosz elnökkel. Bár a csecsen vezető kijelentése szerint „a rajongás kifejezése” volt a valódi indok, Alaszkában a két vezető fontos dolgokról tárgyalt egymással, így nukleáris kérdésekről, a kétoldalú kapcsolatok jövőjéről és lehetséges helyre állításáról, valamint természetesen az Ukrajnában zajló konfliktus lehetséges lezárásának feltételeit is megvitatták.

Címlapkép forrása: Kremlin.ru via Wikimedia Commons

