Bődületes jelenetek Trump két bizalmasa között: meg akarta verni a kollégáját a felbőszült pénzügyminiszter

A múlt szerda esti esemény a Politico szerint eredetileg az ünneplésről szólt volna: ez volt az Executive Branch nevű, Trump-közeli washingtoni elit klubban rendezett első vacsora, valamint egy MAGA-párti podcaster, Chamath Palihapitiya születésnapi bulija.

A mintegy 30 főre terített asztal körül olyan prominens személyek foglaltak helyet, mint Howard Lutnick amerikai kereskedelmi és Sean Duffy közlekedési miniszter, de jelen volt Tulsi Gabbard nemzeti hírszerzési igazgató is több más magas rangú tisztviselő mellett.

Az ünnepi hangulatnak azonban hamar vége szakadt, amikor Scott Bessent trágár módon szólt Bill Pulte-hoz,

a pénzügyminiszter ugyanis több embertől is úgy hallotta, hogy a Szövetségi Lakásfinanszírozási Ügynökség (FHFA) igazgatója rossz hírét keltette Trumpnál.

Miért beszélsz rólam az elnöknek? B---ódj meg. Kib------ul arcon foglak verni

- közölte Bessent. A feszültség közepette Omeed Malik, a klub társtulajdonosa próbált közbelépni, de Bessent ultimátumot adott:

Vagy ő, vagy én. Mondd meg, ki fog innen eltakarodni.

A 63 éves pénzügyminiszter ezután hozzátette: "Vagy kint találkozhatunk." Amikor Pulte megkérdezte, hogy beszélgetésre gondol-e, Bessent azt válaszolta:

Nem. Kib------ul szét fogom verni a s---ed.

A helyzet eszkalálódását megelőzendő, Malik különválasztotta a két férfit, a vacsora során pedig az asztal ellentétes végein ültette le őket, így a rendezvény további incidens nélkül folytatódott.

A politico szerint az összetűzés egyértelműen rávilágít a Trump-adminisztráció gazdaságpolitikai döntéshozói közötti Feszültségek heves természetére.

Trump májusban jelentette be, hogy Bessent, Lutnick és Pulte együtt dolgoznak majd a jelzáloghitel-finanszírozó óriások, a Fannie Mae és Freddie Mac privatizációs tervén.

A színfalak mögött azonban bessent és pulte egyfajta "territoriális harcot" vívhat:

a magát eleve leterheltnek gondoló, egyébként nyugodt természetűnek tűnő Bessent állítólag úgy véli, hogy Pulte olyan ügyekbe avatkozik be feleslegesen, amelyek nem rá tartoznak, míg Pulte azt nehezményezi, hogy érzése szerint háttérbe szorítják - írja a Politico.

A helyzetet tovább bonyolítja Pulte szoros kapcsolata Lutnickkal. Utóbbinak azóta feszült a viszonya Bessenttel, hogy a pénzügyminiszteri pozícióért versengtek a Trump-adminisztráció kezdetén.

Ide vág, hogy Pulte volt az, aki nyilvánosságra hozta a Fed egyik kormányzója, Lisa Cook ellentmondásos jelzálogiratait. Trump erre hivatkozva kísérelte meg a jegybanki közgazdász kirúgását.

Mint arról korábban beszámoltunk, Bessent a sajtóértesülések szerint a kormányzati munkának azóta búcsút intett Elon Muskkal is heves összetűzésbe került tavasszal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

