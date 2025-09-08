Nemrégiben arról nyilatkozott az orosz biztonsági tanács jelenlegi alelnöke egy határmenti látogatás alkalmával, hogy Finnország még „következményekkel fog szembenézni”, amiért csatlakozott a NATO-hoz. Az ukrajnai háború kezdete óta az erőteljes kijelentéseiről elhíresült Medvegyev most ismét Helsinkinek üzent a „Az új finn doktrína: ostobaság, hazugság, hálátlanság” című cikkében.

A korábbi orosz elnök szerint a finnek felrúgtak minden korábbi egyezményt, így az 1947-es párizsi megállapodás védelmi cikkelyeit, és az 1992-es Oroszországgal kötött szerződést is. Medvegyev nem finomkodott, hogy szerinte Moszkvának mihez kellene ezzel kezdenie: „az ilyen revizionizmust keményen el kell nyomni”.

Más szóval, a szerződésnek nincs katonai-politikai összetevője, ami azt jelenti, hogy részünkről nem tagadjuk meg a történelmi kártérítési kérdések lezárását, és nem vetettük fel egyértelműen a jelenlegi finn kormány erkölcsi felelősségének kérdését ősei tetteiért

– írta.

Az 1947-es szerződésben 300 millió dolláros jóvátétel megfizetésére kötelezték Helsinkit, ám a finnek nem térítették meg a teljes összeget, hanem 226,5 millió dollárt. Medvegyev szerint mindez kizárólag „Moszkva jóindulatának” köszönhető. Hozzátette, hogy ezek az összegek meg sem közelítik a valós károkat, mivel

a karéliai Legfőbb Bíróság korábbi megállapítása szerint Finnország a második világháború alatt mintegy 20 ezer milliárd rubeles kárt okozott (mai árfolyamon ez 240 milliárd dollár) Oroszországnak.

Finnország 2023-ban csatlakozott a NATO-hoz, de Dmitrij Medvegyev az elmúlt időszakban „találta meg” igazán az országot. Moszkva az elmúlt években fokozta a nyomást az északi határvonalnál, így például több katonai bázist is létrehoztak az 1340 kilométeres hosszúságú finn határvonal mellett.

