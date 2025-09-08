Egyre harciasabb üzeneteket küld a volt orosz elnök: hatalmas kártérítést követel a NATO hatalmától

Nemrégiben arról nyilatkozott az orosz biztonsági tanács jelenlegi alelnöke egy határmenti látogatás alkalmával, hogy Finnország még „következményekkel fog szembenézni”, amiért csatlakozott a NATO-hoz. Az ukrajnai háború kezdete óta az erőteljes kijelentéseiről elhíresült Medvegyev most ismét Helsinkinek üzent a „Az új finn doktrína: ostobaság, hazugság, hálátlanság” című cikkében.
A korábbi orosz elnök szerint a finnek felrúgtak minden korábbi egyezményt, így az 1947-es párizsi megállapodás védelmi cikkelyeit, és az 1992-es Oroszországgal kötött szerződést is. Medvegyev nem finomkodott, hogy szerinte Moszkvának mihez kellene ezzel kezdenie: „az ilyen revizionizmust keményen el kell nyomni”.
Más szóval, a szerződésnek nincs katonai-politikai összetevője, ami azt jelenti, hogy részünkről nem tagadjuk meg a történelmi kártérítési kérdések lezárását, és nem vetettük fel egyértelműen a jelenlegi finn kormány erkölcsi felelősségének kérdését ősei tetteiért
– írta.
Az 1947-es szerződésben 300 millió dolláros jóvátétel megfizetésére kötelezték Helsinkit, ám a finnek nem térítették meg a teljes összeget, hanem 226,5 millió dollárt. Medvegyev szerint mindez kizárólag „Moszkva jóindulatának” köszönhető. Hozzátette, hogy ezek az összegek meg sem közelítik a valós károkat, mivel
a karéliai Legfőbb Bíróság korábbi megállapítása szerint Finnország a második világháború alatt mintegy 20 ezer milliárd rubeles kárt okozott (mai árfolyamon ez 240 milliárd dollár) Oroszországnak.
Finnország 2023-ban csatlakozott a NATO-hoz, de Dmitrij Medvegyev az elmúlt időszakban „találta meg” igazán az országot. Moszkva az elmúlt években fokozta a nyomást az északi határvonalnál, így például több katonai bázist is létrehoztak az 1340 kilométeres hosszúságú finn határvonal mellett.
Címlapkép forrása: MTI
Megrohamozták az e-autó pályázatot: újabb 10 milliárddal kellett megemelni a keretet
Már csak pár hónapig lehet jelentkezni.
A héten négy vármegyében irtják a szúnyogokat
Főleg a Duna déli szakaszán.
Erős mondatok: párhuzamot vont a szlovák politikus Ukrajna és a palesztin terroristák között
Egy vitában hangzottak el a kijelentések.
Fontos határidő közeleg: péntekig lehet igényelni a védőoltást
A HPV elleni oltást, a 7. osztályos gyerekeknek.
Itt az új csúcs az aranynál - Tovább folytatódhat a szárnyalás?
Nagyon izgalmas a helyzet.
Elképesztő akciót hirdetett az Aldi
Brutális leárazás.
Kőkemény bértárgyalások jönnek Magyarországon, egyre nagyobb a káosz
Nem alakul jól a gazdasági helyzet.
Váltás a csúcson: új vezérigazgató érkezik a MET Csoport élére
Folytatódnak a szervezeti átalakítások.
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.