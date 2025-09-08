  • Megjelenítés
Elfogyott a türelem: tömegesen utasítja ki az oroszokat egy EU-s tagállam
MTI
Portfolio
A lett hatóságok 841 orosz állampolgárt szólítottak fel arra, hogy október 13-ig hagyják el a balti országot, mert nem teljesítették a külföldi állampolgárokra vonatkozó új szabályokat - közölte Maira Roze, a lett bevándorlási hatóság vezetője a közszolgálati televízióban.

A 1,9 milliós lélekszámú, Oroszországgal határos Lettország azt követően változtatott a külföldiekre vonatkozó jogszabályokon, hogy 2022 februárjában Oroszország megtámadta Ukrajnát.

A lett lakosságnak körülbelül negyede tartozik az orosz kisebbséghez.

Legális lettországi tartózkodásukhoz az orosz állampolgároknak

  1. állandó tartózkodási engedélyért kell folyamodniuk,
  2. és nyelvvizsgával kell igazolniuk, hogy a mindennapi élethez szükséges lett nyelvtudással rendelkeznek.
  3. Emellett biztonsági ellenőrzésen is át kell esniük.

A szabályozás több mint 25 ezer embert érintett, akik közül több mint 16 ezren már közben megkapták a határozatlan idejű, ezren pedig a határozott idejű tartózkodási engedélyt.

A feltételeket nem teljesítő orosz állampolgároknak azonban el kell hagyniuk az országot.

A hivatalos adatok szerint 2600-an már önként távoztak, tíz embert pedig kiutasítottak az országból.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

