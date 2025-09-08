  • Megjelenítés
Erős mondatok: párhuzamot vont a szlovák politikus Ukrajna és a palesztin terroristák között
Erős mondatok: párhuzamot vont a szlovák politikus Ukrajna és a palesztin terroristák között

Tibor Gaspar korábbi szlovák országos rendőrkapitány, jelenleg a szlovákiai parlament alelnöke fejtette ki a véleményét az ukrajnai helyzetről – írja a Kyiv Independent.

A kormányzó Smer-SD színeiben a szlovák parlamentbe jutott korábbi rendőrfőnök egy szlovákiai televíziós vitában fejtette ki a véleményét az ukrajnai helyzetről. Megismételte Robert Fico miniszterelnök korábbi kijelentését, amely szerint Oroszország bár megsértette a nemzetközi jogot a 2022-ben indított katonai invázióval, „okai” voltak arra, hogy támadjon.

Robert Fico többször is beszélt arról, hogyan látja Oroszország cselekedeteit. A háború kezdetét a nemzetközi jog megsértésének tartja, de... ez egy provokált agresszió

– jelentette ki Gaspar.

Ezt követően tovább ment, és az Izrael-Hamász közötti háborúval hasonlította össze a kelet-európai konfliktust:

Ez ugyanolyan provokált konfliktus, mint amikor palesztin terroristák támadták meg Izraelt. A háború pontosan ugyanígy alakult ki

– tette hozzá.

A szlovák politikus tehát lényegében a Hamász palesztin radikális iszlamista csoport akciójához hasonlította az Ukrajna megtámadásához vezető helyzetet. 2023 októberében a világ több helyén is terrorszervezetnek nyilvánított szélsőségesek rátámadtak dél-izraeli településekre és egy fesztiválra, több száz túszt elhurcoltak, valamint ezernél is több emberrel – köztük rengeteg civillel – végeztek.

A szlovák miniszterelnök szeptember elején Kínában járt, ahol találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A felek tárgyaltak a kétoldalú kapcsolatok javítási lehetőségeiről, amely szerinte nem egy „ukránellenes energiablokád”.

Címlapkép forrása: Guillaume Speurt from Vilnius, Lithuania via Wikimedia Commons

