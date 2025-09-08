  • Megjelenítés
Fordulat a frontvonal legforróbb szakaszán, egyetlen dolgon dőlhet el a háború – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Globál

Fordulat a frontvonal legforróbb szakaszán, egyetlen dolgon dőlhet el a háború – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Portfolio
Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint augusztusban megfordult a trend Pokrovszknál, és már jóval több területet szerzett ezen a frontszakaszon vissza az ukrán haderő, mint amennyit az oroszok szereztek  – írja az Ukrajinszka Pravda. A The Wall Street Journal elemzése arra jutott, hogy jelenleg az időtényező számít az egyik legnagyobb kérdésnek az orosz-ukrán háborúban. Ameddig az ukránoknak attól kell tartaniuk, hogy az egyre inkább kimerülőben lévő csapataik meddig lesznek még képesek ellenállni a támadók nyomásának, addig Moszkvának egyre inkább a gazdasági kihívások jelenthetnek gondot. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Jelentett az ukrán hírszerzés: Oroszország jó irányba halad, hogy elérje az idei célkitűzést

Oroszország idén már 280 ezer katonát toborzott szerződéses alapon, és várhatóan teljesíti az éves célkitűzéseit - jelentette ki az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetője, melyet a Kyiv Independent szemlézett.

Tovább a cikkhez
Jelentett az ukrán hírszerzés: Oroszország jó irányba halad, hogy elérje az idei célkitűzést
Megosztás

Fordulat a frontvonal legforróbb szakaszán, egyetlen dolgon dőlhet el a háború – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi dróneső zúdult Ukrajnára, lángokban áll a kulcsfontosságú orosz kőolajvezeték – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Címlapkép forrása: Oles Kromplias/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
orosz katonák hadsereg katona oroszország háború stock
Globál
Jelentett az ukrán hírszerzés: Oroszország jó irányba halad, hogy elérje az idei célkitűzést
Pénzcentrum
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility