Harctéri jelentés: bebukott Moszkva nagy nyári offenzívája, de már készül is a következő elsöprő erejű támadás

A Kreml nyári hadjáratának célja az volt, hogy a harctéri előrenyomulással kapitulációra kényszerítse Ukrajnát, és most ősszel ugyanezt a forgatókönyvet szeretné megismételni. A nyári célok között szerepelt Pokrovszk és Konsztantyinovka elfoglalása, pufferzóna létrehozása a szumi és harkivi régiókban, valamint előrenyomulás a dnyipropetrovszki régióba. Ezekből a célokból az orosz hadsereg csak a dnyipropetrovszki régió közigazgatási határának elérését és a szumi határterületek ellenőrzésének kiterjesztését tudta megvalósítani. Pokrovszk egy év orosz nyomás után is áll, bár az oroszok kisebb csoportokban próbálnak beszivárogni a városba. A szomszédos Konsztantyinovka körül szorosabbra vonták az állásokat, de a várost még nem sikerült elérni. Az Atlantic Council szerint
a nyári hadjárat során Moszkva Ukrajna területének mindössze 0,3%-át foglalta el, ami havonta 30-35 ezer halott és sebesült katonájába került.
Az ISW (Institute for the Study of War) elemzése szerint az orosz hadsereg lassú, fokozatos előrenyomulása messze elmaradt a modern gépesített hadviselés ütemétől, és aránytalanul magas veszteségekkel járt.
Az őszi hadjárat során Oroszország továbbra is a donyecki régióban tervez területeket elfoglalni. Az ISW előrejelzése szerint Moszkva továbbra is Pokrovszk és Konsztantyinovka elfoglalására, valamint az ukrán „erődövezet” (Szlovjanszk, Druzskovka és Kramatorszk) elleni támadások előkészítésére fog összpontosítani. Az orosz hadsereg viszonylag „elit” tengerészgyalogos és légideszant erőket csoportosított át a donyecki régióba a szumi és herszoni irányból. Az ukrán védelmi erők forrásai szerint a következő hetekben fokozott orosz nyomásra számítanak a Dobropillia környéki áttörési területen, amely stratégiai jelentőségű Pokrovszk bekerítése és a Kramatorszk-Konsztantyinovka agglomeráció felé való előrenyomulás szempontjából.
Az RBC-Ukrajna által megkérdezett források eltérően értékelik Oroszország esélyeit Pokrovszk elfoglalására. Az ISW elemzője szerint
az oroszok végül sikerrel járhatnak, bár az előrenyomulás üteme továbbra is lassú.
Konsztantyinovka és Druzskovka irányába is várható előrenyomulás, de teljes elfoglalásuk az év végéig valószínűtlen. Az őszi-téli hadjárat másik célpontja Kupjanszk lehet, ahol az orosz csapatok már a város északi külvárosaiba jutottak. A zaporizzsjai régióban is terveznek offenzív műveleteket, hogy „kiegyenesítsék” a frontvonalat Sztyepnohirszk-Orihiv-Huljaipole mentén. Több forrás szerint Oroszország az őszi frontnyomással egyidejűleg újabb nagyszabású csapássorozatot indíthat Ukrajna energiarendszere ellen. Erre utal az ukrán energetikai létesítmények szisztematikus felderítése, bár a legtöbb forrás szerint ez egyelőre csak forgatókönyv, nem véglegesített terv.
