Jelentett az ukrán hírszerzés: Oroszország jó irányba halad, hogy elérje az idei célkitűzést
Jelentett az ukrán hírszerzés: Oroszország jó irányba halad, hogy elérje az idei célkitűzést

Portfolio
Oroszország idén már 280 ezer katonát toborzott szerződéses alapon, és várhatóan teljesíti az éves célkitűzéseit - jelentette ki az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetője, melyet a Kyiv Independent szemlézett.

Vadim Szkibitszkij vezérőrnagy, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) helyettes vezetője az Ukrinformnak adott, szeptember 7-én megjelent interjúban közölte, hogy Oroszország 2025. szeptember 1-ig mintegy 280 ezer katonát vett fel szerződéses alapon.

Az ukrán hírszerzés augusztusban arról számolt be, hogy a Kreml 2025-ben összesen 343 ezer ember toborzását tűzte ki célul, és a havi toborzási terveket túlteljesíti.

Szkibitszkij szerint Oroszország toborzási sikereit a jelentős pénzügyi támogatásnak és a propagandakampányoknak köszönheti. Moszkva "nagy összegű kifizetéseket" biztosít a szerződéses katonáknak, az első szerződés aláírásakor jelenleg 2 millió rubelt (körülbelül 24 612 dollárt) fizetnek. Oroszország továbbra is havonta legalább 35 ezer katonát toboroz.

Minden jel arra utal, hogy az év végéig teljes mértékben teljesíteni fogják a toborzási tervüket

- mondta a hírszerzési vezető.

A 2022-es rendkívül népszerűtlen részleges mozgósítás után egy újabb nagyszabású sorozás elkerülése érdekében Moszkva a jövedelmező szerződésekre és kiterjedt toborzási kampányokra helyezte a hangsúlyt, jelentős aláírási bónuszokat és kedvező juttatási csomagot kínálva. Oroszország emellett több százezer elítélt toborzásához is folyamodott, valamint krónikus betegségekben, köztük HIV-ben és hepatitiszben szenvedő embereket is besoroz. Júliusban az orosz törvényhozók olyan törvényjavaslatot nyújtottak be, amely lehetővé tenné az egész éven át tartó sorozást. Ha elfogadják, az új rendszer felváltaná a hagyományos, évente kétszer tartott sorozást, lehetővé téve a katonai állomány folyamatos feltöltését.

